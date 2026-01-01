Русский Размер - 33! Большой сольный концерт

Концерт группы «Русский размер» к 33-летию на сцене

Смотрите концерт одной из самых любимых групп всех поколений в формате «Большой сольный концерт». «Русский размер» исполнит все свои хиты, ведь каждая их песня – это настоящая находка для поклонников. Атмосфера выступления, общение со зрителями и, конечно, музыке, которая остается актуальной на протяжении всех этих лет, вам гарантированы.

Группа «Русский размер» стала культовым явлением, «взорвав» танцплощадки 90-х. В то время электронная музыка пользовалась невероятным спросом на только что появившихся клубных тусовках. И по сей день коллектив удивляет своей индивидуальностью и неповторимым стилем.

На концерте в клубе Космонавт вы сможете услышать такие хиты, как «Ангел дня», «Весна», «Ю-А-Ю», «Лети», «Звезда разлуки», «Вот так», «Она лежала на земле», «Весь этот мир», «Между небом и землей», «Было и прошло» и многие другие.