Благотворительный музыкальный спектакль «Русский крест»

«Русский крест» — это благотворительный проект в жанре народной мистерии, основанный на поэме Николая Мельникова. Под руководством известного режиссера Марины Брусникиной в этом спектакле-концерте объединяются поэзия, электронная музыка и народные мотивы.

Участники

В роли чтеца выступает знаменитый актер Евгений Миронов, лауреат Государственной премии России. Музыкальное сопровождение обеспечит фольклорный ансамбль «Комонь», а авторскую электронную музыку представит композитор Николай Попов. Это сочетание позволит создать уникальную атмосферу, привлекающую как ценителей театра, так и любителей музыки и поэзии.

Эмоциональная связь с поэзией

Идея о сценической интерпретации поэмы «Русский крест» возникла у Евгения Миронова после общения со старцем Илием, духовником Николая Мельникова. Этот человек пережил трагическую гибель поэта и мечтал о том, чтобы его произведение смогло увидеть как можно больше людей.

Не упустите возможность стать частью этого трогательного события, которое соединяет разные жанры искусства и вызывает глубокие эмоции.