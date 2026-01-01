Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Русский крест
Киноафиша Русский крест

Спектакль Русский крест

16+
Возраст 16+

О спектакле

Благотворительный музыкальный спектакль «Русский крест»

«Русский крест» — это благотворительный проект в жанре народной мистерии, основанный на поэме Николая Мельникова. Под руководством известного режиссера Марины Брусникиной в этом спектакле-концерте объединяются поэзия, электронная музыка и народные мотивы.

Участники

В роли чтеца выступает знаменитый актер Евгений Миронов, лауреат Государственной премии России. Музыкальное сопровождение обеспечит фольклорный ансамбль «Комонь», а авторскую электронную музыку представит композитор Николай Попов. Это сочетание позволит создать уникальную атмосферу, привлекающую как ценителей театра, так и любителей музыки и поэзии.

Эмоциональная связь с поэзией

Идея о сценической интерпретации поэмы «Русский крест» возникла у Евгения Миронова после общения со старцем Илием, духовником Николая Мельникова. Этот человек пережил трагическую гибель поэта и мечтал о том, чтобы его произведение смогло увидеть как можно больше людей.

Не упустите возможность стать частью этого трогательного события, которое соединяет разные жанры искусства и вызывает глубокие эмоции.

Режиссер
Марина Брусникина
Марина Брусникина
В ролях
Евгений Миронов
Евгений Миронов

Купить билет на спектакль Русский крест

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
21 апреля вторник
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 2500 ₽

Фотографии

Русский крест Русский крест Русский крест Русский крест

В ближайшие дни

Восемь любящих женщин
16+
Комедия
Восемь любящих женщин
8 марта в 18:00 Новосибирский дом актера
от 500 ₽
Пять континентов
0+
Цирк
Пять континентов
28 марта в 12:00 Новосибирский цирк
от 1500 ₽
Волк и семеро козлят
0+
Детский Кукольный
Волк и семеро козлят
11 апреля в 13:30 Новосибирский театр кукол
от 300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше