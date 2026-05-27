Проект «Русский стиль» и Музейно-выставочный комплекс «Манеж» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга представляют масштабный межмузейный выставочный проект «Русский императив». Выставка откроется для посетителей 8 мая 2026 года.
Выставка «Русский императив» исследует военные события в искусстве, охватывая отечественную историю от формирования Русского государства до наших дней. Героический дух и национальная идентичность являются основными мотивами проекта.
Основная идея «Русского императива» заключается в осмыслении человеческой судьбы в переломные моменты истории. Объединяя произведения различных эпох, проект демонстрирует, как искусство сохраняет память о военных событиях и формирует образ русского солдата как символа стойкости и преданности Родине.
Основу экспозиции составляют шедевры из крупнейших коллекций страны. Зрители увидят работы таких мастеров, как:
В аванзале Манежа гостей встречает монументальная инсталляция, основанная на памятнике Герою СССР Александру Матросову, созданном по эскизам скульптора Евгения Вучетича. Этот памятник был снесен в 2023 году.
Выставка также включает произведения современных авторов, которые вступают в диалог с историческим наследием. Среди них:
Особое внимание уделено работам современных художников, которые обращаются к теме специальной военной операции. Художественный проект «Сталь» включает произведения, созданные на стальных плитах от армейских бронежилетов — символе стойкости.
В рамках проекта также будут проходить показы документального и авторского кино, концерты современной музыки, лекции и встречи с художниками и исследователями.
Как отмечает Антон Беликов, автор концепции:
«Мы, живущие в гуще исторических событий, нуждаемся в опоре на собственную великую историю и на наше великое искусство для того, чтобы выбрать верный тон для разговора о грозных событиях сегодняшнего дня».
Анна Ялова, директор МВК «Манеж», комментирует:
«В пространстве Манежа развернулась история страны — от ратных сцен в эпоху становления Русского государства до наших дней...»
Проект курируют:
Проект «Русский стиль» основан в 2022 году и ориентирован на изучение и продвижение современного русского искусства. Он уже реализовал несколько выставок в различных городах России и стал лауреатом Московской Арт-Премии.