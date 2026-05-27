Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Русский императив
Киноафиша Русский императив

Русский императив

16+
Возраст 16+

О выставке

Выставка «Русский императив» в Манеже

Проект «Русский стиль» и Музейно-выставочный комплекс «Манеж» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга представляют масштабный межмузейный выставочный проект «Русский императив». Выставка откроется для посетителей 8 мая 2026 года.

Смысл выставки

Выставка «Русский императив» исследует военные события в искусстве, охватывая отечественную историю от формирования Русского государства до наших дней. Героический дух и национальная идентичность являются основными мотивами проекта.

Концепция кураторов

Основная идея «Русского императива» заключается в осмыслении человеческой судьбы в переломные моменты истории. Объединяя произведения различных эпох, проект демонстрирует, как искусство сохраняет память о военных событиях и формирует образ русского солдата как символа стойкости и преданности Родине.

Выставленные работы

Основу экспозиции составляют шедевры из крупнейших коллекций страны. Зрители увидят работы таких мастеров, как:

  • Василий Верещагин
  • Илья Репин
  • Кузьма Петров-Водкин
  • Василий Кандинский
  • Виктор Васнецов
  • Алексей Боголюбов
  • Александр Самохвалов
  • Вера Мухина
  • Матвей Манизер
  • Евгений Вучетич
  • Митрофан Греков
  • Юрий Пименов
  • Александр Лактионов
  • Виктор Попков
  • Гелий Коржев-Чувелев

Инсталляция и современные авторы

В аванзале Манежа гостей встречает монументальная инсталляция, основанная на памятнике Герою СССР Александру Матросову, созданном по эскизам скульптора Евгения Вучетича. Этот памятник был снесен в 2023 году.

Выставка также включает произведения современных авторов, которые вступают в диалог с историческим наследием. Среди них:

  • Александр и Светлана Рощенко
  • Андрей Коробцов
  • Александр Фёдоров
  • Алексей Беляев-Гинтовт
  • Сергей Данчева
  • Николай Колупаев
  • Дмитрий Шмарина
  • Дмитрий Зарвы
  • Сергей Гавриляченко
  • Фрол Иванов

Работы на тему специальной военной операции

Особое внимание уделено работам современных художников, которые обращаются к теме специальной военной операции. Художественный проект «Сталь» включает произведения, созданные на стальных плитах от армейских бронежилетов — символе стойкости.

Дополнительная программа

В рамках проекта также будут проходить показы документального и авторского кино, концерты современной музыки, лекции и встречи с художниками и исследователями.

Цитаты кураторов

Как отмечает Антон Беликов, автор концепции:

«Мы, живущие в гуще исторических событий, нуждаемся в опоре на собственную великую историю и на наше великое искусство для того, чтобы выбрать верный тон для разговора о грозных событиях сегодняшнего дня».

Анна Ялова, директор МВК «Манеж», комментирует:

«В пространстве Манежа развернулась история страны — от ратных сцен в эпоху становления Русского государства до наших дней...»

Кураторы проекта

Проект курируют:

  • Антон Беликов — художник, философ, кандидат философских наук, автор концепции.
  • Светлана Чепрова — художник, куратор, член Творческого союза художников России.

Справочная информация

Проект «Русский стиль» основан в 2022 году и ориентирован на изучение и продвижение современного русского искусства. Он уже реализовал несколько выставок в различных городах России и стал лауреатом Московской Арт-Премии.

Купить билет на выставка Русский императив

Помощь с билетами
В других городах
Май
Июнь
27 мая среда
17:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
28 мая четверг
12:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
12:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
29 мая пятница
12:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
12:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
30 мая суббота
11:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
11:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
12:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
12:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
31 мая воскресенье
11:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
11:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
12:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
12:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
1 июня понедельник
12:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
12:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
2 июня вторник
12:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
12:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
3 июня среда
12:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
12:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
4 июня четверг
12:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
12:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
5 июня пятница
12:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
12:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
6 июня суббота
11:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
11:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
12:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
12:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
7 июня воскресенье
11:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
11:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
12:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
12:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
13:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
14:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
15:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
16:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
17:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
18:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:00
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
19:30
Манеж Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1

В ближайшие дни

Просмотр и обсуждение фильма «Балканский рубеж» с участником событий, ставших его документальной основой
16+
Видео Лекция

Просмотр и обсуждение фильма «Балканский рубеж» с участником событий, ставших его документальной основой

14 июня в 16:00 Музей Грааля династии Севенардов-Кшесинских
от 1000 ₽
Рисуем в море акварелью. Приключение на парусной яхте
16+
Мастер-класс

Рисуем в море акварелью. Приключение на парусной яхте

16 июля в 19:00 Речной яхт-клуб профсоюзов
от 7800 ₽
16+
Мастер-класс Интерактивный

Распев. Регистрация для тенора и баса

30 мая в 13:00 Дом Радио
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше