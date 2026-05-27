Выставка «Русский императив» в Манеже

Проект «Русский стиль» и Музейно-выставочный комплекс «Манеж» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга представляют масштабный межмузейный выставочный проект «Русский императив». Выставка откроется для посетителей 8 мая 2026 года.

Смысл выставки

Выставка «Русский императив» исследует военные события в искусстве, охватывая отечественную историю от формирования Русского государства до наших дней. Героический дух и национальная идентичность являются основными мотивами проекта.

Концепция кураторов

Основная идея «Русского императива» заключается в осмыслении человеческой судьбы в переломные моменты истории. Объединяя произведения различных эпох, проект демонстрирует, как искусство сохраняет память о военных событиях и формирует образ русского солдата как символа стойкости и преданности Родине.

Выставленные работы

Основу экспозиции составляют шедевры из крупнейших коллекций страны. Зрители увидят работы таких мастеров, как:

Василий Верещагин

Илья Репин

Кузьма Петров-Водкин

Василий Кандинский

Виктор Васнецов

Алексей Боголюбов

Александр Самохвалов

Вера Мухина

Матвей Манизер

Евгений Вучетич

Митрофан Греков

Юрий Пименов

Александр Лактионов

Виктор Попков

Гелий Коржев-Чувелев

Инсталляция и современные авторы

В аванзале Манежа гостей встречает монументальная инсталляция, основанная на памятнике Герою СССР Александру Матросову, созданном по эскизам скульптора Евгения Вучетича. Этот памятник был снесен в 2023 году.

Выставка также включает произведения современных авторов, которые вступают в диалог с историческим наследием. Среди них:

Александр и Светлана Рощенко

Андрей Коробцов

Александр Фёдоров

Алексей Беляев-Гинтовт

Сергей Данчева

Николай Колупаев

Дмитрий Шмарина

Дмитрий Зарвы

Сергей Гавриляченко

Фрол Иванов

Работы на тему специальной военной операции

Особое внимание уделено работам современных художников, которые обращаются к теме специальной военной операции. Художественный проект «Сталь» включает произведения, созданные на стальных плитах от армейских бронежилетов — символе стойкости.

Дополнительная программа

В рамках проекта также будут проходить показы документального и авторского кино, концерты современной музыки, лекции и встречи с художниками и исследователями.

Цитаты кураторов

Как отмечает Антон Беликов, автор концепции:

«Мы, живущие в гуще исторических событий, нуждаемся в опоре на собственную великую историю и на наше великое искусство для того, чтобы выбрать верный тон для разговора о грозных событиях сегодняшнего дня».

Анна Ялова, директор МВК «Манеж», комментирует:

«В пространстве Манежа развернулась история страны — от ратных сцен в эпоху становления Русского государства до наших дней...»

Кураторы проекта

Проект курируют:

Антон Беликов — художник, философ, кандидат философских наук, автор концепции.

Светлана Чепрова — художник, куратор, член Творческого союза художников России.

Справочная информация

Проект «Русский стиль» основан в 2022 году и ориентирован на изучение и продвижение современного русского искусства. Он уже реализовал несколько выставок в различных городах России и стал лауреатом Московской Арт-Премии.