Русский городской романс от Вяльцевой до Минкова и Шварца
12+
О концерте

Вокальный вечер: Звуки классики и современности в Доме Кочневой

Приглашаем вас на уникальный вокальный вечер, который обещает стать настоящим событием для ценителей музыкального искусства. В программе концерта прозвучат произведения таких известных авторов, как Булахов, Борисов, Зубов, Шишкин, Штeйман, Баснер, Блантер, Минков и Шварц.

Исполнители вечера

Концерт исполнит заслуженная артистка России Галина Сидоренко (меццо-сопрано) в сопровождении заслуженного артиста России Михаила Радюкевича на гитаре. Особую атмосферу вечер создания добавит лауреат международных конкурсов Ли Цзянлун (баритон), который также выступит на сцене.

Ведущий концерта

Вечер будет вести заслуженный артист России Геннадий Спириденков, чей опыт и харизма сделают программу еще более увлекательной.

Продолжительность

Концерт продлится 1 час 30 минут с антрактом, что позволит вам насладиться творчеством исполнителей без суеты.

Не упустите возможность насладиться прекрасной классической музыкой и современными произведениями в исполнении талантливых артистов. Это станет вечерней программой, полной эмоций и вдохновения.

Июнь
23 июня вторник
19:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 700 ₽

