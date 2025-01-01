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Русский Гамлет
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Спектакль Русский Гамлет

Темные страсти Павла Первого
Постановка
Александринский театр 16+
Режиссер Борис Эйфман
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Русский Гамлет»: балет о Павле Первом в Александринском театре

Спектакль «Русский Гамлет» хореографа Бориса Эйфмана погружает зрителей в мир Павла I — одного из самых загадочных и противоречивых персонажей российской истории. Эйфман ограничивает хронологические рамки постановки периодом наследничества Павла I, чтобы раскрыть внутренние противоречия и трагедию его личности.

Конфликт и контекст

В спектакле изображено драматическое противостояние неординарного и душевно хрупкого Павла I с враждебным миром, где царят насилие, вероломство и ложь. Постановка блестяще передает атмосферу того времени и внутренний конфликт героя, попадающего в ловушку политических интриг и общественного давления.

Борис Эйфман и его стиль

Борис Эйфман, известный своими глубокими и эмоционально насыщенными работами, вновь демонстрирует свой уникальный подход к хореографии и театральной интерпретации. В «Русском Гамлете» он не только раскрывает личность Павла I, но и создает визуально и эмоционально захватывающее представление, которое оставляет глубокое впечатление.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 20 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Русский Гамлет Русский Гамлет Русский Гамлет Русский Гамлет Русский Гамлет Русский Гамлет Русский Гамлет Русский Гамлет Русский Гамлет Русский Гамлет Русский Гамлет Русский Гамлет Русский Гамлет Русский Гамлет Русский Гамлет Русский Гамлет

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