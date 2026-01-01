Русские звоны. Государственный оркестр народных инструментов РТ, Сергей Лукин (домра), Наталья Богданова (фортепиано)

В Филармонии имени Габдуллы Тукая состоится уникальный концерт с участием Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан под управлением народного артиста России, профессора Анатолия Шитикова. В программе выступят известные исполнители: Сергей Лукин (домра) и Наталья Богданова (фортепиано).
Зрителей ждёт завораживающее исполнение произведений русской и зарубежной классики. В концерт войдут такие композиции, как «Русская фантазия» Сергея Лукина, «Русский звон» Евгения Дербенко и «Фугата» Астора Пьяццоллы. Музыка живет в каждом инструменте — домра, рояль и оркестр создают удивительное звучание, насыщенное человеческими эмоциями.
Сергей Лукин — народный артист России и лауреат международных конкурсов. Его мастерство игры на домре сделает вечер незабываемым.
Наталья Богданова — лауреат международных конкурсов и талантливый пианист, которая придаст концерту особое настроение своим исполнением.
Концерт пройдет с антрактом, что позволит зрителям насладиться атмосферой и пообщаться друг с другом.