Русские звоны. Государственный оркестр народных инструментов РТ, Сергей Лукин (домра), Наталья Богданова (фортепиано)
12+
Продолжительность 135 минут
Возраст 12+

О концерте

Музыкальный вечер в Филармонии имени Габдуллы Тукая

В Филармонии имени Габдуллы Тукая состоится уникальный концерт с участием Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан под управлением народного артиста России, профессора Анатолия Шитикова. В программе выступят известные исполнители: Сергей Лукин (домра) и Наталья Богданова (фортепиано).

Зрителей ждёт завораживающее исполнение произведений русской и зарубежной классики. В концерт войдут такие композиции, как «Русская фантазия» Сергея Лукина, «Русский звон» Евгения Дербенко и «Фугата» Астора Пьяццоллы. Музыка живет в каждом инструменте — домра, рояль и оркестр создают удивительное звучание, насыщенное человеческими эмоциями.

Выдающиеся исполнители

Сергей Лукин — народный артист России и лауреат международных конкурсов. Его мастерство игры на домре сделает вечер незабываемым.

Наталья Богданова — лауреат международных конкурсов и талантливый пианист, которая придаст концерту особое настроение своим исполнением.

Концертная программа

  • С. Лукин — «Русская фантазия»
  • Е. Дербенко — «Русский звон»
  • A. Шнитке — «Сюита в старинном стиле»
  • A. Пьяццолла — «Фугата»
  • M. Березовский — «Аллегро»
  • П. Чайковский — «Ноктюрн»
  • A. Гречанинов — «Сочинение»
  • Дуэт домр: М. Яковлев — С. Лукин — «Элегия»
  • S. Лукин — «Серьёзные вариации»
  • Н. Богданова — Дж. Гершвин — «Голубая рапсодия» (фортепиано с оркестром)

Концерт пройдет с антрактом, что позволит зрителям насладиться атмосферой и пообщаться друг с другом.

Апрель
28 апреля вторник
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 300 ₽

