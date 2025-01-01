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Билеты от 350₽
Киноафиша «Русские трагикомедии». Николай Гоголь

«Русские трагикомедии». Николай Гоголь

16+
Возраст 16+
Билеты от 350₽

О концерте/спектакле

Литературный концерт «Русские трагикомедии» в ЦДРИ

Приглашаем вас на уникальный литературный концерт, посвященный творчеству великого русского писателя Николая Гоголя. Мероприятие пройдет в Центральном доме работников искусств, где вы сможете насладиться атмосферой классической русской литературы и театра.

О спектакле

«Русские трагикомедии» — это не просто чтение произведений Гоголя, а целое театрализованное представление, в котором звучат отрывки из его знаменитых произведений, таких как «Ревизор» и «Мертвые души». Вы услышите не только знакомые строки, но и новые интерпретации, которые помогут увидеть Гоголя с другой стороны.

Интересные факты

  • Николай Гоголь — один из основоположников русской литературы, чье влияние ощущается и сегодня.
  • Его произведения часто затрагивают темы абсурда и социальной несправедливости, что делает их актуальными и в современном обществе.
  • Гоголь был известен своей любовью к театру. Его пьесы продолжают ставить на сценах всего мира.

Где купить билеты

Билеты на концерт можно приобрести на сайте Центрального дома работников искусств или в кассах театра. Рекомендуем заранее позаботиться о местах, так как мероприятие обещает быть популярным!

Не пропустите шанс прикоснуться к искусству и насладиться великолепием слов Николая Гоголя в интерактивной форме!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
18:00 от 350 ₽

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