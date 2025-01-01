«Русские трагикомедии». Николай Гоголь

Приглашаем вас на уникальный литературный концерт, посвященный творчеству великого русского писателя Николая Гоголя. Мероприятие пройдет в Центральном доме работников искусств, где вы сможете насладиться атмосферой классической русской литературы и театра.
«Русские трагикомедии» — это не просто чтение произведений Гоголя, а целое театрализованное представление, в котором звучат отрывки из его знаменитых произведений, таких как «Ревизор» и «Мертвые души». Вы услышите не только знакомые строки, но и новые интерпретации, которые помогут увидеть Гоголя с другой стороны.
Билеты на концерт можно приобрести на сайте Центрального дома работников искусств или в кассах театра. Рекомендуем заранее позаботиться о местах, так как мероприятие обещает быть популярным!
Не пропустите шанс прикоснуться к искусству и насладиться великолепием слов Николая Гоголя в интерактивной форме!