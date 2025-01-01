«Русские трагикомедии». Николай Гоголь «Чертовщинки»

Литературный концерт в цикле «Русские трагикомедии»

Приглашаем вас на уникальный спектакль, основанный на произведениях Николая Гоголя, под названием «Чертовщинки». Этот театральный проект сочетает в себе элементы трагикомедии и классической музыки, создавая неповторимую атмосферу на сцене.

О спектакле

«Чертовщинки» — это яркое переосмысление классических гоголевских произведений, где комедия и трагедия переплетаются в удивительном танце эмоций. Зрители смогут увидеть, как характерные для Гоголя персонажи сталкиваются с абсурдной реальностью, что становится основой для глубоких размышлений о человеческой природе.

Музыкальное сопровождение

Впервые на сцене будет звучать концерт классической музыки, который дополнит спектакль и создаст уникальный звуковой фон для театрального действия. Музыка станет неотъемлемой частью повествования, усиливая эмоциональную нагрузку и погружая зрителей в атмосферу эпохи Гоголя.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассах ЦДРИ. Не упустите шанс стать частью этого необычного театрального опыта!

Ждем вас на спектакле «Чертовщинки»! Откройте для себя мир Гоголя в новом прочтении.