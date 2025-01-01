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Билеты от 350₽
Киноафиша «Русские трагикомедии». Николай Гоголь «Чертовщинки»

«Русские трагикомедии». Николай Гоголь «Чертовщинки»

16+
Возраст 16+
Билеты от 350₽

О концерте/спектакле

Литературный концерт в цикле «Русские трагикомедии»

Приглашаем вас на уникальный спектакль, основанный на произведениях Николая Гоголя, под названием «Чертовщинки». Этот театральный проект сочетает в себе элементы трагикомедии и классической музыки, создавая неповторимую атмосферу на сцене.

О спектакле

«Чертовщинки» — это яркое переосмысление классических гоголевских произведений, где комедия и трагедия переплетаются в удивительном танце эмоций. Зрители смогут увидеть, как характерные для Гоголя персонажи сталкиваются с абсурдной реальностью, что становится основой для глубоких размышлений о человеческой природе.

Музыкальное сопровождение

Впервые на сцене будет звучать концерт классической музыки, который дополнит спектакль и создаст уникальный звуковой фон для театрального действия. Музыка станет неотъемлемой частью повествования, усиливая эмоциональную нагрузку и погружая зрителей в атмосферу эпохи Гоголя.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассах ЦДРИ. Не упустите шанс стать частью этого необычного театрального опыта!

Ждем вас на спектакле «Чертовщинки»! Откройте для себя мир Гоголя в новом прочтении.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 марта
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
18:00 от 350 ₽

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