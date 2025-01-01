«Русские трагикомедии». Михаил Зощенко

Приглашаем вас на третий концерт из цикла «Русские трагикомедии», посвящённый выдающемуся русскому писателю Михаилу Зощенко. В этот вечер вы сможете погрузиться в душераздирающие истории, написанные в эпоху НЭПа и революции.
«Сентиментальные повести» — это сборник рассказов, в которых Зощенко с иронией и глубоким пониманием описывает повседневную жизнь, переживания и страдания людей своего времени. Его стиль сочетает трагедию и комедию, что делает его произведения особенно актуальными и сегодня.
Приходите и насладитесь не только литературой, но и атмосферой, которую создают слова Зощенко!