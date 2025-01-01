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Билеты от 350₽
Киноафиша «Русские трагикомедии». Михаил Зощенко

«Русские трагикомедии». Михаил Зощенко

16+
Возраст 16+
Билеты от 350₽

О концерте/спектакле

Литературный вечер: Михаил Зощенко и его «Сентиментальные повести»

Приглашаем вас на третий концерт из цикла «Русские трагикомедии», посвящённый выдающемуся русскому писателю Михаилу Зощенко. В этот вечер вы сможете погрузиться в душераздирающие истории, написанные в эпоху НЭПа и революции.

О произведении

«Сентиментальные повести» — это сборник рассказов, в которых Зощенко с иронией и глубоким пониманием описывает повседневную жизнь, переживания и страдания людей своего времени. Его стиль сочетает трагедию и комедию, что делает его произведения особенно актуальными и сегодня.

Интересные факты

  • Михаил Зощенко был не только писателем, но и сценаристом, работал в кино и театре.
  • Его произведения были запрещены в советское время, но после смерти автора стали классикой русской литературы.
  • Зощенко умел мастерски сочетать элементы юмора и трагедии, что делает его рассказы поистине уникальными.

Приходите и насладитесь не только литературой, но и атмосферой, которую создают слова Зощенко!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 января
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
18:00 от 350 ₽

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