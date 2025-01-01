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Билеты от 350₽
Киноафиша «Русские трагикомедии». Михаил Салтыков-Щедрин

«Русские трагикомедии». Михаил Салтыков-Щедрин

16+
Возраст 16+
Билеты от 350₽

О концерте/спектакле

«Русские трагикомедии»: Михаил Салтыков-Щедрин в Центральном доме работников искусств

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный творчеству выдающегося русского писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. Мероприятие пройдет в Центральном доме работников искусств и обещает стать настоящим праздником для любителей театра и литературы.

О спектакле

«Русские трагикомедии» — это не просто концерт, а погружение в мир сатиры и парадоксов, которые мастерски описаны в произведениях Салтыкова-Щедрина. В рамках программы зрители смогут услышать отрывки из его знаменитых произведений, таких как «Сказки и рассказы», «История одного города» и «Письма к другу». Эти тексты остаются актуальными и остроумными, позволяя взглянуть на общество с новой стороны.

Интересные факты

  • Михаил Салтыков-Щедрин — один из основоположников русской сатиры и критики.
  • Его творчество оказало значительное влияние на развитие русской литературы и театра.
  • Салтыков-Щедрин создал уникальный стиль, сочетая трагические и комические элементы, что находит отражение и в современном театре.

 

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 ноября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
18:00 от 350 ₽

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