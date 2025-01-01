«Русские трагикомедии»: Михаил Салтыков-Щедрин в Центральном доме работников искусств

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный творчеству выдающегося русского писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. Мероприятие пройдет в Центральном доме работников искусств и обещает стать настоящим праздником для любителей театра и литературы.

О спектакле

«Русские трагикомедии» — это не просто концерт, а погружение в мир сатиры и парадоксов, которые мастерски описаны в произведениях Салтыкова-Щедрина. В рамках программы зрители смогут услышать отрывки из его знаменитых произведений, таких как «Сказки и рассказы», «История одного города» и «Письма к другу». Эти тексты остаются актуальными и остроумными, позволяя взглянуть на общество с новой стороны.

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