«Русские трагикомедии». Михаил Булгаков

Литературные концерты: «Русские трагикомедии» в ЦДРИ

Приглашаем вас на увлекательный литературный концерт из цикла «Русские трагикомедии», посвященный творчеству Михаила Булгакова. Это уникальное событие пройдет в Центральном доме работников искусств и подарит зрителям возможность погрузиться в мир глубоких эмоций и остроумных наблюдений писателя.

О спектакле

Михаил Булгаков — один из самых значимых русских писателей XX века. Его произведения полны трагических и комических моментов, которые позволяют взглянуть на человеческую природу с разных сторон. В рамках концерта будут представлены отрывки из его известных произведений, таких как «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце», а также менее известных, но не менее интересных текстов.

Дата и место проведения

Концерт состоится в Центральном доме работников искусств, который славится своей атмосферой и богатой историей. Не упустите возможность насладиться искусством в одном из самых знаковых мест города!

Почему стоит посетить?

Уникальная возможность услышать произведения Булгакова в живом исполнении.

Погружение в атмосферу русской литературы начала XX века.

Интересные факты и комментарии о жизни и творчестве Булгакова от ведущих театроведов.

Не пропустите шанс стать частью этого захватывающего события! Билеты уже в продаже.