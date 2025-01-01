«Русские трагикомедии». Михаил Булгаков

Приглашаем вас на увлекательный литературный концерт из цикла «Русские трагикомедии», посвященный творчеству Михаила Булгакова. Это уникальное событие пройдет в Центральном доме работников искусств и подарит зрителям возможность погрузиться в мир глубоких эмоций и остроумных наблюдений писателя.
Михаил Булгаков — один из самых значимых русских писателей XX века. Его произведения полны трагических и комических моментов, которые позволяют взглянуть на человеческую природу с разных сторон. В рамках концерта будут представлены отрывки из его известных произведений, таких как «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце», а также менее известных, но не менее интересных текстов.
Концерт состоится в Центральном доме работников искусств, который славится своей атмосферой и богатой историей. Не упустите возможность насладиться искусством в одном из самых знаковых мест города!
Не пропустите шанс стать частью этого захватывающего события! Билеты уже в продаже.