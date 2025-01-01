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Билеты от 350₽
Киноафиша «Русские трагикомедии». Михаил Булгаков

«Русские трагикомедии». Михаил Булгаков

16+
Возраст 16+
Билеты от 350₽

О концерте/спектакле

Литературные концерты: «Русские трагикомедии» в ЦДРИ

Приглашаем вас на увлекательный литературный концерт из цикла «Русские трагикомедии», посвященный творчеству Михаила Булгакова. Это уникальное событие пройдет в Центральном доме работников искусств и подарит зрителям возможность погрузиться в мир глубоких эмоций и остроумных наблюдений писателя.

О спектакле

Михаил Булгаков — один из самых значимых русских писателей XX века. Его произведения полны трагических и комических моментов, которые позволяют взглянуть на человеческую природу с разных сторон. В рамках концерта будут представлены отрывки из его известных произведений, таких как «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце», а также менее известных, но не менее интересных текстов.

Дата и место проведения

Концерт состоится в Центральном доме работников искусств, который славится своей атмосферой и богатой историей. Не упустите возможность насладиться искусством в одном из самых знаковых мест города!

Почему стоит посетить?

  • Уникальная возможность услышать произведения Булгакова в живом исполнении.
  • Погружение в атмосферу русской литературы начала XX века.
  • Интересные факты и комментарии о жизни и творчестве Булгакова от ведущих театроведов.

Не пропустите шанс стать частью этого захватывающего события! Билеты уже в продаже.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
18:00 от 350 ₽

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