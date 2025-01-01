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Киноафиша «Русские трагикомедии». Михаил Булгаков «Нехорошая квартира»

«Русские трагикомедии». Михаил Булгаков «Нехорошая квартира»

16+
Возраст 16+
Билеты от 350₽

О концерте/спектакле

«Русские трагикомедии»: Михаил Булгаков «Нехорошая квартира» в ЦДРИ

Центральный дом работников искусств приглашает зрителей на захватывающий спектакль по произведению Михаила Булгакова «Нехорошая квартира». Эта пьеса, написанная в 1926 году, погружает нас в мир абсурда и иронии, исследуя темы человеческой природы и социальной несправедливости.

О спектакле

«Нехорошая квартира» — это не просто история о странной жизни в коммунальной квартире, а глубокая трагикомедия, отражающая реалии советской эпохи. В центре сюжета — жизнь обитателей квартиры, чьи судьбы переплетаются в комических и трагических ситуациях. Булгаков использует острый юмор, чтобы подчеркнуть абсурдность существования в условиях тоталитарного режима.

Как добраться

Спектакль пройдет в Центральном доме работников искусств, который удобно расположен в центре города. Вы можете добраться на метро до станции «Киевская» или «Краснопресненская». Не забудьте проверить расписание и заранее забронировать билеты!

Интересные факты

  • Пьеса «Нехорошая квартира» была написана в период, когда Булгаков испытывал значительное давление со стороны властей.
  • Работа над спектаклем включает в себя элементы театра абсурда, которые позже стали популярными в мировом театре.
  • Михаил Булгаков — автор таких знаменитых произведений, как «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце», его творчество продолжает вдохновлять театральные труппы по всему миру.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку и окунуться в атмосферу Булгаковских трагикомедий!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 апреля
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
18:00 от 350 ₽

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