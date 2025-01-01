Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 350₽
Киноафиша «Русские трагикомедии». Илья Ильф и Евгений Петров

«Русские трагикомедии». Илья Ильф и Евгений Петров

16+
Возраст 16+
Билеты от 350₽

О концерте/спектакле

«Русские трагикомедии»: Илья Ильф и Евгений Петров

В этом месяце зрители смогут насладиться уникальным спектаклем «Русские трагикомедии», который основан на произведениях известных писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Эта постановка обещает стать ярким событием театрального сезона, сочетая в себе элементы драмы и комедии.

О спектакле

«Русские трагикомедии» исследуют вечные темы дружбы, любви и человеческих слабостей через призму сатиры и юмора. В спектакле будут использованы известные персонажи и сюжеты из книг Ильфа и Петрова, что придаст ему особую атмосферу и узнаваемость.

Концерт классической музыки в ЦДРИ

В рамках спектакля также состоится концерт классической музыки, который пройдет в Центральном доме русского искусства (ЦДРИ). Зрители смогут насладиться произведениями великих композиторов, что дополнит впечатления от театрального действа. Концерт включает в себя классические произведения, которые идеально вписываются в контекст спектакля.

Приходите и погрузитесь в мир иронии и глубоких человеческих эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 февраля
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
18:00 от 350 ₽

В ближайшие дни

Женский стендап-клуб
18+
Юмор
Женский стендап-клуб
31 июля в 20:00 Одесса-мама
от 1290 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
26 августа в 19:15 Руки вверх!
от 990 ₽
Илья Раевский. Сольный концерт
18+
Юмор
Илья Раевский. Сольный концерт
10 августа в 21:10 Coin Event Hall
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше