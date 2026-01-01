Оповещения от Киноафиши
Русские сокровища
Русские сокровища

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыкальный вечер с Олегом Вайнштейном

В Свердловской филармонии вновь зазвучит волшебная музыка, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. Заслуженный артист России и талантливый пианист Олег Вайнштейн представит программу, в которую вошли шедевры классической музыки.

Программа мероприятия

  • Бородин — Каменский: Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь»
  • Пабст: Концертный парафраз из оперы Чайковского «Евгений Онегин», ор. 81
  • Рахманинов — Уайлд: Девять романсов в транскрипции для фортепиано соло
  • Чайковский — Плетнев: Концертная сюита из балета «Спящая красавица» (фрагменты)

Зачем мы слушаем музыку?

Музыка — это не просто развлечение. Оно может быть привычкой, традицией или способом заполнить пустоту. Однако для тщательных слушателей музыканты открывают мир серьезных произведений. Это требует не только мастерства, но и глубокого понимания сути музыкального искусства.

Олег Вайнштейн, с его богатым опытом и умением передавать эмоции, точно знает, как важны сопереживания. Аристотель говорил о катарсисе — очищающем переживании, которое зритель обретает, находясь в центре музыкального искусства. На этом концерте вы непременно ощутите это чувство.

Май
26 мая вторник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 750 ₽

