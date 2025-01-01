Меню
Русские сказки
Русские сказки

Русские сказки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальные вечера с фортепианным дуэтом Бобриных

Приглашаем вас насладиться великолепной программой, исполненной дуэтом Мария и Десислава Бобрины. Эти талантливые музыканты подарят зрителям уникальную возможность погрузиться в мир классической музыки, представив произведения известных композиторов.

Программа концерта

Концерт разделен на два отделения, в течение которых прозвучат шедевры русской классической музыки:

  • Первое отделение:
    • Пётр Чайковский — сюита из балета «Щелкунчик»
    • Игорь Стравинский — фрагменты из балета «Петрушка»
  • Второе отделение:
    • Анатолий Лядов — «Баба Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора»
    • Модест Мусоргский — «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки», «Ночь на лысой горе»

Интересные факты

«Щелкунчик» — один из самых известных балетов Чайковского, который был впервые представлен в 1892 году в Санкт-Петербурге. А «Петрушка» Стравинского, сочинённая в 1911 году, стала важной вехой в истории балетного искусства благодаря своей инновационной структуре и ярким персонажам.

Не пропустите волшебную атмосферу классической музыки в исполнении талантливых Бобриных. Этот концерт станет настоящим праздником для любителей прекрасного!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Пермь, 29 марта
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
15:00 от 750 ₽

