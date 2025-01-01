Русские сказки

Музыкальные вечера с фортепианным дуэтом Бобриных

Приглашаем вас насладиться великолепной программой, исполненной дуэтом Мария и Десислава Бобрины. Эти талантливые музыканты подарят зрителям уникальную возможность погрузиться в мир классической музыки, представив произведения известных композиторов.

Программа концерта

Концерт разделен на два отделения, в течение которых прозвучат шедевры русской классической музыки:

Первое отделение: Пётр Чайковский — сюита из балета «Щелкунчик» Игорь Стравинский — фрагменты из балета «Петрушка»

Второе отделение: Анатолий Лядов — «Баба Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора» Модест Мусоргский — «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки», «Ночь на лысой горе»



Интересные факты

«Щелкунчик» — один из самых известных балетов Чайковского, который был впервые представлен в 1892 году в Санкт-Петербурге. А «Петрушка» Стравинского, сочинённая в 1911 году, стала важной вехой в истории балетного искусства благодаря своей инновационной структуре и ярким персонажам.

Не пропустите волшебную атмосферу классической музыки в исполнении талантливых Бобриных. Этот концерт станет настоящим праздником для любителей прекрасного!