Русские романсы
Русские романсы

12+
Возраст 12+

О концерте

Русские романсы: вечер музыкального вдохновения

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный русским романсам! Это концертовое событие приведет в восторг как любителей классической музыки, так и ценителей народных традиций.

Исполнители

В исполнении Нижегородского русского народного оркестра имени В. А. Кузнецова под руководством дирижера Бориса Схиртладзе прозвучат самые лучшие образцы русского музыкального наследия. В качестве солистов выступят артисты Нижегородского академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина, что добавит спектаклю дополнительный колорит и профессионализм.

Продолжительность вечера

Концерт продлится 1 час 30 минут с одним антрактом. Это даст возможность зрителям насладиться атмосферой завораживающей музыки и обменяться впечатлениями во время перерыва.

Почему стоит посетить?

Русские романсы — это не только музыка, но и отражение глубокой культуры страны. Мелодии, которые будут звучать в этот вечер, сохраняют в себе исторические нотки и эмоции, знакомя зрителей с богатым наследием русской художественной мысли. Не упустите возможность прикоснуться к этому прекрасному искусству!

Купить билет на концерт Русские романсы

Апрель
9 апреля четверг
19:00
КЦ «Пакгаузы» Нижний Новгород, Стрелка, 21Ж
от 1500 ₽

