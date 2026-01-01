Выставка «Русские метамодернисты» в Новосибирском художественном музее

Новосибирский государственный художественный музей совместно с Региональной благотворительной общественной организацией Артистическое общество «Ассамблея искусств» (Москва) представляет выставку группы современных художников «Русские метамодернисты». Эта экспозиция станет настоящим событием для любителей современного искусства, ведь на ней будут выставлены более 80 работ, которые демонстрируют уникальное слияние культурного наследия и классической школы с глубоким пониманием современных художественных тенденций.

По мнению создателей выставки, проект отражает неуверенность нашего времени и чувства нового поколения. Современные мастера экспериментируют с различными техниками и символикой, создавая работы, которые заставляют зрителей задуматься о важнейших вопросах культурной идентичности.

Участники проекта

Проект «Русские метамодернисты» объединяет 15 профессиональных художников, большинство из которых обучались в МГАХИ им. В.И. Сурикова. Их общая философия и понимание искусства служат основой для нового направления в культуре, что напоминает такие исторические явления, как импрессионизм, авангард или символизм.

Художники, чья карьера началась в XXI веке, проявляют единодушие в оценке реализма в искусстве, а также в высоком мастерстве. Их объединяет не только философское отношение к искусству, но и общая историческая память, что придаёт их работам особую значимость и глубину.

Цели выставки

Цель проект заключается в том, чтобы продемонстрировать, что современное искусство в России не только активно существует и развивается, но и имеет глубокие духовные и моральные основы. Оно уходит корнями в отечественную художественную школу и опирается на богатую русскую культурную преемственность.

Творчество художников

На выставке будут представлены работы таких художников, как:

Иван Коршунов

Анастасия Кузнецова-Руф

Тимофей Смирнов

Мария Сафронова

Антон Кузнецов

Евгения Буравлева

Егор Плотников

Юлия Малинина

Анастасия Миро

Дарья Котлярова

Дмитрий Колистратов

Александр Кабин

Виктор Пономаренко

Александр Греков

Владимир Мигачев

