Русские маяки. Вокальная группа «Молодежка»
Русские маяки. Вокальная группа «Молодежка»

6+
О концерте

Яркие выступления ансамбля «Молодежка» в Краснодаре

Ансамбль «Молодежка» представляет собой невероятное сочетание десяти вокальных талантов, которые способны затронуть самые тонкие струнки души. Их концерты наполняют зал настоящим музыкальным наслаждением, вызывая слезы радости и смех в сердце зрителей.

Каждое выступление «Молодежки» — это феерия молодости, гармонии и искрометного юмора. Зрители могут ожидать невероятные хореографические постановки, яркие костюмы и множество сюрпризов. Эффектные звуковые решения и интерактивные номера делают каждое шоу поистине незабываемым.

В репертуаре хора — авторские композиции и всемирно известные хиты из различных музыкальных направлений: популярная музыка, классика, ретро-шлягеры, джаз и фолк. Это разнообразие позволяет каждому зрителю найти что-то близкое и любимое в исполнении «Молодежки».

Июнь
28 июня воскресенье
17:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55

