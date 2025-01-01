Спектакль «Русские классики» предлагает зрителям уникальное путешествие в мир русской классической литературы через призму современных подростковых проблем. Молодые актеры начинают с монологов о тоскливой школьной классике и постепенно развивают тему, исследуя, как наследие российской истории влияет на формирование личности. Вопросы о том, как стать собой в условиях предопределенности, задаются на предельном эмоциональном накале, наполняя сцену чувством актуальности.
«В спектакле мы вступаем в диалог с классическими произведениями русской литературы. Пытаемся найти точки соприкосновения сегодняшнего молодого человека и исполинов литературного прошлого», – делится режиссер Дима Крестьянкин. Подобно детской игре в «Классики», спектакль разбит на эпизоды, в которых участники высказывают свое мнение о темах и ситуациях, встречающихся в литературе.
Команда подростков и актеров размышляет о том, сколько кринжа и триггеров таит в себе русская классическая литература. «Сколько жизней можно было бы спасти, если бы герои просто научились проговаривать свои проблемы?» — это один из откровенных вопросов, задаваемых героям и их авторам. Зрителям предлагается угадать произведение по молчанию актера или найти сильного женского персонажа.
Спектакль помогает снять налет стереотипности и надуманности с классики, позволяя зрителям обнаружить неожиданные параллели между жизнью литературных героев и своей собственной жизнью. Это искреннее высказывание заставляет задуматься об отношениях с близкими и об ответственности за собственные действия.
Режиссер: Дима Крестьянкин
Помощник режиссера: Катя Молчанова
Художник: Шура Мошура
Видеочел: Саша Марьин
Свет: Таня Демина
Проекция: Катя Яковлека
Педагоги: Тина Тарусина, Никита Виноградов, Ксюша Плюснина
Хореограф: Вика Еремина
Технический директор: Игорь Астапенко
Тексты и музыка: участники проекта