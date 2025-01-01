Спектакль о русской литературе в Упсала-цирке

Спектакль «Русские классики» предлагает зрителям уникальное путешествие в мир русской классической литературы через призму современных подростковых проблем. Молодые актеры начинают с монологов о тоскливой школьной классике и постепенно развивают тему, исследуя, как наследие российской истории влияет на формирование личности. Вопросы о том, как стать собой в условиях предопределенности, задаются на предельном эмоциональном накале, наполняя сцену чувством актуальности.

Диалог с классикой

«В спектакле мы вступаем в диалог с классическими произведениями русской литературы. Пытаемся найти точки соприкосновения сегодняшнего молодого человека и исполинов литературного прошлого», – делится режиссер Дима Крестьянкин. Подобно детской игре в «Классики», спектакль разбит на эпизоды, в которых участники высказывают свое мнение о темах и ситуациях, встречающихся в литературе.

Кринж и триггеры

Команда подростков и актеров размышляет о том, сколько кринжа и триггеров таит в себе русская классическая литература. «Сколько жизней можно было бы спасти, если бы герои просто научились проговаривать свои проблемы?» — это один из откровенных вопросов, задаваемых героям и их авторам. Зрителям предлагается угадать произведение по молчанию актера или найти сильного женского персонажа.

Стереотипы и параллели

Спектакль помогает снять налет стереотипности и надуманности с классики, позволяя зрителям обнаружить неожиданные параллели между жизнью литературных героев и своей собственной жизнью. Это искреннее высказывание заставляет задуматься об отношениях с близкими и об ответственности за собственные действия.

Постановочная команда

Режиссер: Дима Крестьянкин

Помощник режиссера: Катя Молчанова

Художник: Шура Мошура

Видеочел: Саша Марьин

Свет: Таня Демина

Проекция: Катя Яковлека

Педагоги: Тина Тарусина, Никита Виноградов, Ксюша Плюснина

Хореограф: Вика Еремина

Технический директор: Игорь Астапенко

Тексты и музыка: участники проекта