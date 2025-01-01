Спектакль Русская увертюра. Барышня и хулиган. Поцелуй феи

Одноактные балеты в Мариинском театре

Русская увертюра

Балет на музыку Сергея Прокофьева

Продолжительность спектакля: 15 минут

«Русская увертюра» – это яркое произведение, написанное Сергеем Прокофьевым в 1936 году. Композитор только что вернулся на родину после двадцати лет странствий и надеялся на мгновенный успех. В его музыке можно найти подлинные фольклорные мелодии, несложный язык и красочную оркестровку, которые создают атмосферу карнавала. Хореограф Максим Петров изображает не просто Россию, а сказочное тридесятое государство, где всегда пир горой и светит солнце. Это веселье продолжает разрастаться, пока не потемнеет в глазах.

Барышня и хулиган

Балет на музыку Дмитрия Шостаковича

Продолжительность спектакля: 45 минут

Балет «Барышня и хулиган» – это уникальное произведение, которое впервые появилось на сцене Мариинского театра в 2001 году, хотя был создан в 1962 году в ленинградском Малом театре оперы и балета. Основой для балета послужил сценарий Владимира Маяковского к фильму 1918 года. В центре сюжета – история любви Хулигана и учительницы, которая заканчивается трагично. Музыка для спектакля была выбрана из трех балетов Дмитрия Шостаковича и включает фрагменты из его фильмов. Премьера состоялась в 1962 году, и зрителю понравилась история о нравственном перерождении Хулигана под влиянием любви.

Поцелуй феи

Балет Игоря Стравинского

Продолжительность спектакля: 45 минут

Балет «Поцелуй феи», основанный на сюжете Андерсена, представляет собой музыкальное homage Игоря Стравинского к Петру Ильичу Чайковскому. Стравинский создал партитуру, полную цитат и мотивов из музыки Чайковского. В этом спектакле хореограф Максим Петров уходит от традиционного либретто, и герой, спасаясь от зимней стужи, оказывается в современном мире с мобильным телефоном. Здесь не одна, а целых четыре феи, и поиск той самой, которая откроет тайну творчества, становится главной темой спектакля.