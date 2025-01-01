Спектакль Русская тетрадь

Театральная фантазия Юрия Александрова: «Из еврейской народной поэзии» и «Русская тетрадь»

В основе новой театральной постановки Юрия Александрова лежат два вокальных цикла: «Из еврейской народной поэзии» Дмитрия Шостаковича и «Русская тетрадь» Валерия Гаврилина. Режиссер делится своими размышлениями о значимости этих произведений: «Наше историческое прошлое было разным, как великим, так и трагическим... Этот спектакль – честный разговор с русскими людьми о том, что сегодня пытаются замолчать или переписать. Но забывать о некоторых страницах истории неправильно, ведь невозможно проникнуть в суть сегодняшнего существования, не понимая прошлого, забыв собственные корни...»

Александров подчеркивает, что эта постановка – дань памяти великому ленинградскому композитору Валерию Гаврилину: «Я не случайно объединил его имя с Дмитрием Шостаковичем в одном спектакле. Такая пара очень органична, потому что они равновеликие композиторы...»

Первая часть: «Из еврейской народной поэзии»

Первая часть спектакля представляет собой сценическую версию цикла «Из еврейской народной поэзии» Шостаковича. Режиссер-постановщик Татьяна Карпачева создала ярко-театральную пластическую интерпретацию музыки с множеством подтекстов. Характерные еврейские интонации, как вокальные, так и речевые, стали основой для сценического решения: одиннадцать вокальных номеров превратились в живые лубочные сценки.

Вторая часть: «Русская тетрадь»

Во второй части зрители увидят постановку «Русской тетради». Валерий Гаврилин мечтал создать произведение специально для Камерного музыкального театра, но его ранний уход из жизни не позволил этому осуществиться. Юрий Александров, вдохновленный трагической историей матери композитора, Клавдии Гаврилиной, которая была арестована по ложному доносу и провела несколько лет в лагерях, создал спектакль, который стал пронзительным размышлением о судьбе русской женщины.

Александров отмечает: «Для нашего театра – это долгожданная встреча с одним из русских гениев. Его тонкое и лирическое сочинение – драгоценно. С величайшим уважением к композитору мы оркестровали вокальный цикл для певицы и фортепиано, превратив его в театральное произведение. В спектакле раскрывается сложный внутренний мир женщины, на долю которой выпало и испытание войной, и отбывание в местах заключения...»