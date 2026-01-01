Русская симфоническая музыка

Симфонический концерт в Эрмитаже

Приглашаем вас на концерт, который подарит незабываемые музыкальные впечатления. Исполнение произведений русских композиторов станет настоящим событием для всех ценителей классической музыки.

Исполнители и программа

В программе концерта выступит Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижера Антона Лубченко. Общая продолжительность мероприятия составит 1 час 15 минут.

Зрители смогут насладиться следующими произведениями:

Михаил Глинка — «Камаринская», фантазия на две русские темы (1848)

«Вальс-фантазия» (1839 / 1856)

«Славься» из оперы «Жизнь за царя» (1836, переложение для симфонического оркестра)

Этот концерт — прекрасная возможность прикоснуться к шедеврам русской музыкальной классики и насладиться талантливым исполнением оркестра.