Русская симфоническая музыка
6+
О концерте

Симфонический концерт в Эрмитаже

Приглашаем вас на концерт, который подарит незабываемые музыкальные впечатления. Исполнение произведений русских композиторов станет настоящим событием для всех ценителей классической музыки.

Исполнители и программа

В программе концерта выступит Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижера Антона Лубченко. Общая продолжительность мероприятия составит 1 час 15 минут.

Зрители смогут насладиться следующими произведениями:

  • Михаил Глинка — «Камаринская», фантазия на две русские темы (1848)
  • «Вальс-фантазия» (1839 / 1856)
  • «Славься» из оперы «Жизнь за царя» (1836, переложение для симфонического оркестра)

Этот концерт — прекрасная возможность прикоснуться к шедеврам русской музыкальной классики и насладиться талантливым исполнением оркестра.

11 июня четверг
20:00
Эрмитаж. Фельдмаршальский зал Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 38, Эрмитаж, зал 193
от 1200 ₽

