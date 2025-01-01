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Русская сатира. Чехов и другие
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Киноафиша Русская сатира. Чехов и другие

Спектакль Русская сатира. Чехов и другие

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

«Сатира» в Театре «Академия слова»: Моноспектакль о Смешном и Серьезном

Что такое «сатира»? Это резкое проявление комического в искусстве, которое обличает явления с помощью различных комических средств: сарказма, иронии, гиперболы и аллегории. Театр «Академия слова» представляет литературный моноспектакль, посвященный русской сатире и юмору.

Выдающиеся Авторы

В программу вошли произведения таких гениальных авторов, как:

  • М. Салтыков-Щедрин — его сказки по праву заслуживают бессмертия;
  • А. Чехов — «несравненный художник жизни», врач по образованию, который глубоко понимает человеческую природу;
  • И. Ильф и Евг. Петров — их знаменитые произведения давно стали крылатыми фразами.

Яркое Исполнение

Яркое исполнение и интересная трактовка текстов не оставят равнодушными ни почитателей уникального таланта этих писателей, ни неискушенного зрителя. Это не только увлекательно, но и очень смешно. А главное — современно!

Художественное Слово

Спектакль «Суров Руслан» — это возможность насладиться художественным словом и погрузиться в мир комического, где каждый сможет найти что-то близкое и понятное. Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
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19:00 от 500 ₽
1 сентября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
19:00 от 500 ₽
27 сентября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
14:00 от 500 ₽

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