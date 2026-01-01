Русская душа

Оповещения от Киноафиши
Концерт Аюшки в Пермской филармонии

Не упустите возможность посетить концерт русской музыкальной группы Аюшка, который состоится в органном зале Пермской филармонии. Группа, известная своими традиционными мелодиями и яркими выступлениями, порадует зрителей неповторимым звучанием и атмосферой народной музыки.

О группе Аюшка

Аюшка — это коллектив, который бережно сохраняет и продвигает русскую музыкальную культуру. Их композиции вдохновлены народными традициями и передают дух России в каждой ноте. В репертуаре группы можно услышать как старинные народные песни, так и современные обработки, что делает их концерты интересными для всех поколений.

Что ожидать на концерте

В ходе выступления зрители смогут насладиться как уже полюбившимися, так и новыми произведениями группы. Концерт обещает быть ярким и насыщенным, с живым исполнением и взаимодействием с публикой, что станет красивым завершением вашего вечера.

Не пропустите возможность услышать уникальное звучание Аюшки. Приходите и впитайте в себя дух русской музыки в одном из лучших залов города!

В других городах
Март
27 марта пятница
19:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
от 500 ₽

