Русская душа. Lumisfera и 5000 свечей.

Концерт при свечах в Москве

При свете 5000 свечей оживает русская душа. Это не просто концерт — это встреча с чем-то очень близким и родным. Атмосфера напоминает тёплый ужин за большим столом, где звучат знакомые мелодии, и каждый ощущает, как напевает их вместе с залом.

Здесь Чайковский и Рахманинов встречаются с Магомаевым и Бутусовым, и музыка становится мостом между поколениями. Она создаёт пространство тепла и единения. Вы не просто слушаете — вы танцуете внутри себя. А потом ещё долго несёте этот свет и музыку домой. Ведь русская душа поёт, когда ей дают песню.

Программа вечера

Сергей Прокофьев — «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта»

Александр Бородин — Хор «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь»

Арам Хачатурян — «Танец с саблями» из балета «Гаянэ»

Муслим Магомаев — «Синяя вечность»

Максим Дунаевский, Роберт Рождественский — «Позвони мне, позвони» из к/ф «Карнавал»

«Земляне» — «Трава у дома» и другие великие композиции.

Исполнители

Солисты: Галина Войниченко, Илья Альтухов, Константин Сучков.

Дирижер: Павел Гогадзе.

Дресс-код

Cocktail