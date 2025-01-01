Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Русская душа. Lumisfera и 5000 свечей.
Билеты от 3300₽
Киноафиша Русская душа. Lumisfera и 5000 свечей.

Русская душа. Lumisfera и 5000 свечей.

6+
Возраст 6+
Билеты от 3300₽

О концерте/спектакле

Концерт при свечах в Москве

При свете 5000 свечей оживает русская душа. Это не просто концерт — это встреча с чем-то очень близким и родным. Атмосфера напоминает тёплый ужин за большим столом, где звучат знакомые мелодии, и каждый ощущает, как напевает их вместе с залом.

Здесь Чайковский и Рахманинов встречаются с Магомаевым и Бутусовым, и музыка становится мостом между поколениями. Она создаёт пространство тепла и единения. Вы не просто слушаете — вы танцуете внутри себя. А потом ещё долго несёте этот свет и музыку домой. Ведь русская душа поёт, когда ей дают песню.

Программа вечера

  • Сергей Прокофьев — «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта»
  • Александр Бородин — Хор «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь»
  • Арам Хачатурян — «Танец с саблями» из балета «Гаянэ»
  • Муслим Магомаев — «Синяя вечность»
  • Максим Дунаевский, Роберт Рождественский — «Позвони мне, позвони» из к/ф «Карнавал»
  • «Земляне» — «Трава у дома» и другие великие композиции.

Исполнители

Солисты: Галина Войниченко, Илья Альтухов, Константин Сучков.
Дирижер: Павел Гогадзе.

Дресс-код

Cocktail

Купить билет на концерт Русская душа. Lumisfera и 5000 свечей.

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
28 октября вторник
18:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 3300 ₽
21:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 3300 ₽
18 ноября вторник
18:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 3300 ₽
21:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 3300 ₽
25 ноября вторник
18:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 3300 ₽
21:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 3300 ₽

Фотографии

Русская душа. Lumisfera и 5000 свечей. Русская душа. Lumisfera и 5000 свечей. Русская душа. Lumisfera и 5000 свечей. Русская душа. Lumisfera и 5000 свечей. Русская душа. Lumisfera и 5000 свечей.

В ближайшие дни

ДМЦ
16+
Рок
ДМЦ
25 октября в 19:00 Урбан
от 1700 ₽
6+
Фолк
Хуун-Хуур-Ту
8 ноября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Ирина и Александр Круг
18+
Шансон
Ирина и Александр Круг
10 февраля в 21:00 Petter
от 9500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше