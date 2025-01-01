Русская душа. Lumisfera и 5000 свечей.

При свете 5000 свечей оживает русская душа. Это не просто концерт — это встреча с чем-то очень близким и родным. Атмосфера напоминает тёплый ужин за большим столом, где звучат знакомые мелодии, и каждый ощущает, как напевает их вместе с залом.
Здесь Чайковский и Рахманинов встречаются с Магомаевым и Бутусовым, и музыка становится мостом между поколениями. Она создаёт пространство тепла и единения. Вы не просто слушаете — вы танцуете внутри себя. А потом ещё долго несёте этот свет и музыку домой. Ведь русская душа поёт, когда ей дают песню.
Солисты: Галина Войниченко, Илья Альтухов, Константин Сучков.
Дирижер: Павел Гогадзе.
