Русская духовная музыка XX века

Концерт Третьего абонемента в Капелле

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга представляет концерт Третьего абонемента. Это событие станет настоящим праздником для поклонников русской духовной музыки XX века.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения выдающихся композиторов, таких как Калинников, Гречанинов и Голованов. Каждое произведение наполнено тонкими духовными переживаниями и выразительными мелодиями, характерными для этой эпохи.

Дирижёр Николай Курбатов

Концертом будет дирижировать Николай Курбатов, человек с большим опытом работы в области классической музыки. Его интерпретации музыкальных произведений всегда поражают глубоким пониманием и эмоциональной насыщенностью.

Для кого этот концерт?

Этот концерт привлечет внимание любителей классической и духовной музыки, а также всех, кто ценит высокое искусство и стремится к эстетическим наслаждениям. Позвольте себе стать частью этого музыкального события!