Русская духовная музыка XX века
Русская духовная музыка XX века

Русская духовная музыка XX века

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Третьего абонемента в Капелле

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга представляет концерт Третьего абонемента. Это событие станет настоящим праздником для поклонников русской духовной музыки XX века.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения выдающихся композиторов, таких как Калинников, Гречанинов и Голованов. Каждое произведение наполнено тонкими духовными переживаниями и выразительными мелодиями, характерными для этой эпохи.

Дирижёр Николай Курбатов

Концертом будет дирижировать Николай Курбатов, человек с большим опытом работы в области классической музыки. Его интерпретации музыкальных произведений всегда поражают глубоким пониманием и эмоциональной насыщенностью.

Для кого этот концерт?

Этот концерт привлечет внимание любителей классической и духовной музыки, а также всех, кто ценит высокое искусство и стремится к эстетическим наслаждениям. Позвольте себе стать частью этого музыкального события!

Март
18 марта среда
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 450 ₽

В ближайшие дни

Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18 марта в 19:50 Поправка
от 500 ₽
Магия свечей. Концерт a la russe: Глинка. Чайковский. Рахманинов в особняке Серебрякова
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Концерт a la russe: Глинка. Чайковский. Рахманинов в особняке Серебрякова
3 марта в 20:00 Особняк Серебрякова
от 1400 ₽
Neverlove. Last Tour
16+
Рок
Neverlove. Last Tour
23 мая в 19:00 Base St. Petersburg (Гигант Холл)
Билеты
