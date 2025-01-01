Меню
Russian Music Pro - Friendly Thug 52/Markul/Saluki
Russian Music Pro - Friendly Thug 52/Markul/Saluki

Russian Music Pro - Friendly Thug 52/Markul/Saluki

Возраст 16+
О концерте/спектакле

Уникальный концерт Friendly Thug 52, Markul и Salukiв Москве

25 октября в 19:00 в ЦСКА Арене состоится уникальное событие, которое определенно запомнится театральным зрителям и музыкантам. На одной сцене соберутся ключевые фигуры русского хип-хопа: Friendly Thug 52, Markul и Saluki. Это первое в истории совместное выступление этих исполнителей, и они представят свои треки с живым симфоническим оркестром.

Почему это событие уникально?

В отличие от традиционных фестивальных выступлений, артисты презентуют полноценные сеты с переосмысленными аранжировками, что дает возможность зрителям услышать знакомые треки в совершенно новом звучании. Уникальный синтез жанров раскроет новые смыслы в текстах, которые уже давно полюбились поклонникам.

Премиальная акустика и впечатляющий опыт

ЦСКА Арена, известная своей великолепной акустикой, усилит плодотворные эксперименты с музыкальными формами. Зрители смогут насладиться эпичным звучанием и глубокими эмоциональными переживаниями, которые подарит это уникальное музыкальное событие.

Не упустите возможность стать частью музыкальной истории и увидеть, как брутальные биты встречаются с изысканными звуками виолончелей. Это будет не просто концерт — это настоящее музыкальное приключение!

25 октября
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
19:00 от 2000 ₽

