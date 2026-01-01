Оповещения от Киноафиши
Russian Cider Festival
Russian Cider Festival

Russian Cider Festival

18+
Возраст 18+
О выставке

Russian Cider Festival: праздник для ценителей сидра

Russian Cider Festival — это масштабное событие для всех любителей сидра в Москве. Основатели сети WE Cidreria приглашают вас на уникальную дегустацию, которая пройдет 13 и 14 марта 2026 года. Здесь вы сможете насладиться реками разнообразных сортов сидра и найти себе уютные места для отдыха.

На фестивале вас ждет не только возможность попробовать разные сорта, но и уникальные знания о сидре от мастеров, которые создают этот удивительный напиток. Это целый день, насыщенный новыми открытиями и приятными встречами!

Программа фестиваля

14 марта фестиваль начнется в 12.00 для представителей бизнеса (по категории билета «для бизнеса») и в 14.00 для остальных гостей. Билеты, кстати, будут дорожать после продажи первых 700 штук, так что стоит поторопиться!

История фестиваля

Russian Cider Festival — это серия фестивалей, которые уже зарекомендовали себя в области сидра. 1 марта 2025 года мы провели самый масштабный фестиваль, собрав 41 сидродельню и более 2000 участников, которые смогли попробовать 306 видов сидра.

На предстоящем фестивале вас ждут два дня с разными формами проведения: вечеринка с музыкой в пятницу и спокойный субботний фестиваль в самом сердце столицы. Не упустите возможность стать частью этого праздника и поскорее приобретайте билеты!

Март
13 марта пятница
19:00
Пространство Arbat 21 Москва, Н.Арбат, 21
от 5000 ₽
19:00
AG Loft Москва, Варшавское ш., 33, стр. 3
от 5000 ₽
14 марта суббота
14:00
Пространство Arbat 21 Москва, Н.Арбат, 21
от 5000 ₽
14:00
AG Loft Москва, Варшавское ш., 33, стр. 3
от 5000 ₽

