Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Руслан Юсуфов. Человек будущего
Билеты от 3500₽
Киноафиша Руслан Юсуфов. Человек будущего

Руслан Юсуфов. Человек будущего

16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О выставке

Как жить в эпоху неопределенности: лекция Руслана Юсуфова

В современном мире перемены происходят быстрее, чем мы успеваем адаптироваться. Технологические новшества, изменения в образовании, бизнесе и политике, влияние искусственного интеллекта — все это создает атмосферу неопределенности, которая затрагивает каждый аспект нашей жизни.

На лекции в лектории «Прямая речь» футуролог Руслан Юсуфов обсудит, как находить точку опоры и выстраивать стратегии в условиях, когда привычные схемы перестают работать. Он поделится своими мыслями о том, как сохранить устойчивость и принимать верные решения в быстро меняющемся мире.

Слушатели смогут получить ценные советы и рекомендации по адаптации к новым реалиям, а также узнать о сценариях будущего, которые уже начинают формироваться сегодня.

Приходите на лекцию Руслана Юсуфова, чтобы разобраться в вопросах, которые волнуют каждого из нас в наше непростое время.

Купить билет на выставка Руслан Юсуфов. Человек будущего

Помощь с билетами
Июнь
9 июня вторник
19:30
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Культограм: Кутеж по-московски
6+
Лекция

Культограм: Кутеж по-московски

2 июля в 19:30 Эссе
Билеты
Экскурсия в Музее пряника
0+
Экскурсия

Экскурсия в Музее пряника

28 мая в 15:15 Музей пряника
от 490 ₽
Летний досуг. Лето, где игра превращается в знания! Пиратская неделя
6+
Лекция Мастер-класс

Летний досуг. Лето, где игра превращается в знания! Пиратская неделя

8 июня в 10:00 Клуб «Мечта»
от 2400 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше