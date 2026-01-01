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Руслан Осташко. Политический стендап в Санкт-Петербурге. Правда, которая не помещается в телевизор
Киноафиша Руслан Осташко. Политический стендап в Санкт-Петербурге. Правда, которая не помещается в телевизор

Руслан Осташко. Политический стендап в Санкт-Петербурге. Правда, которая не помещается в телевизор

16+
Возраст 16+

О концерте

Руслан Осташко: политический стендап в Санкт-Петербурге

31 октября 2026 года в концертном зале Колизей пройдет уникальное событие, которое невозможно увидеть на федеральном эфире. Известный журналист и телеведущий программы Время покажет на Первом канале Руслан Осташко представит свой политический стендап в необычном, смелом и ироничном формате.

Что такое политический стендап?

Когда мы смотрим телевизор или читаем новости, нас часто ограничивают рамки и цензура. Но что произойдет, когда известный политический ведущий уберет галстук и выйдет перед живой аудиторией? Это не обычная лекция или скучный доклад — это интерактивное шоу, где серьезные темы предстоят в формате умной сатиры, жесткого юмора и честной аналитики.

Что ждет зрителей?

Руслан Осташко разложит по полочкам абсурдные мировые тренды и поделится интересными инсайдами. Он ответит на любые вопросы из зала, создавая атмосферу открытого диалога. Это настоящие Разговоры о важном, но без цензуры, лицом к лицу с петербургским зрителем.

Музыкальный бонус

Кроме мощного политического спича, гостей ждет особый музыкальный блок. Руслан, который является не только телеведущим, но и автором песен, исполнит несколько своих треков. Эти композиции не просто развлекут зрителей, но также станут эмоциональным продолжением обсуждения, в котором живое чувство переплетается с жесткой политической позицией.

Почему стоит прийти?

  • Свобода слова: Зрители услышат всё, что не вошло в телевизионный формат.
  • Интерактивность: Никаких готовых сценариев — только живой микрофон и прямые ответы.
  • Мультиформатность: Умный юмор, глубокие смыслы и авторская музыка в одной программе.

Купить билет на концерт Руслан Осташко. Политический стендап в Санкт-Петербурге. Правда, которая не помещается в телевизор

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В других городах
Октябрь
31 октября суббота
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 2000 ₽

Фотографии

Руслан Осташко. Политический стендап в Санкт-Петербурге. Правда, которая не помещается в телевизор Руслан Осташко. Политический стендап в Санкт-Петербурге. Правда, которая не помещается в телевизор Руслан Осташко. Политический стендап в Санкт-Петербурге. Правда, которая не помещается в телевизор Руслан Осташко. Политический стендап в Санкт-Петербурге. Правда, которая не помещается в телевизор

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