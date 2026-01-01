Руслан Кирамутдинов

Музыкальный вечер с Русланом Кирамутдиновым

Концерт Руслана Кирамутдинова «Сез сайлаган жырлар» состоится в театре Мимики и Жеста в Москве. Это уникальное событие, в котором сами зрители выбирали песни для исполнения. Руслан подготовил для вас совершенно новую программу, наполненную музыкой и эмоциями.

Уникальный формат

В данном вечере зрители получат возможность насладиться не только известными хитами, но и свежими композициями. Среди ожидаемых произведений «Мэтрушкәләр», «Кадеремне белден микән», «Кайтарып булмый яшьлекне» и многие другие, которые уже успели полюбиться миллионам слушателей.

Для всей семьи

Концерт станет настоящим праздником для всех любителей музыки. Дети до 5 лет включительно проходят на концерт бесплатно, если находятся в сопровождении взрослых и не занимают отдельного места. Зрителям с 6 лет потребуется билет.

Приглашаем вас провести вечер в компании Руслана Кирамутдинова, насладившись магией живой музыки и незабываемыми моментами!