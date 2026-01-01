Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Руслан Кирамутдинов
Билеты от 1800₽
Киноафиша Руслан Кирамутдинов

Руслан Кирамутдинов

6+
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте

Музыкальный вечер с Русланом Кирамутдиновым

Концерт Руслана Кирамутдинова «Сез сайлаган жырлар» состоится в театре Мимики и Жеста в Москве. Это уникальное событие, в котором сами зрители выбирали песни для исполнения. Руслан подготовил для вас совершенно новую программу, наполненную музыкой и эмоциями.

Уникальный формат

В данном вечере зрители получат возможность насладиться не только известными хитами, но и свежими композициями. Среди ожидаемых произведений «Мэтрушкәләр», «Кадеремне белден микән», «Кайтарып булмый яшьлекне» и многие другие, которые уже успели полюбиться миллионам слушателей.

Для всей семьи

Концерт станет настоящим праздником для всех любителей музыки. Дети до 5 лет включительно проходят на концерт бесплатно, если находятся в сопровождении взрослых и не занимают отдельного места. Зрителям с 6 лет потребуется билет.

Приглашаем вас провести вечер в компании Руслана Кирамутдинова, насладившись магией живой музыки и незабываемыми моментами!

Купить билет на концерт Руслан Кирамутдинов

Помощь с билетами
Апрель
5 апреля воскресенье
17:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Учитель-ученик
12+
Классическая музыка
Учитель-ученик
7 апреля в 19:00 Геликон-опера
от 500 ₽
Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
7 марта в 18:00 Spaten Haus Grand
от 1690 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
28 февраля в 16:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше