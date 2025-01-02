Спектакль Руслан и Людмила

Балет по мотивам Пушкина и Глинки

Балет создан по мотивам поэмы А.Пушкина и оперы М.И.Глинки, где сказочное волшебство соседствует с реальностью, а история и вымысел приправлены мягкой иронией. Весомая легкость пушкинской строки обретает монументальность в философских образах знаменитой оперы.

Сказочные и реальные элементы

«Преданья старины глубокой», рассказанные на языке классического танца: взаимная любовь Руслана и Людмилы, её похищение Черномором, соперничество претендентов на руку и сердце киевской княжны — трусливого Фарлафа и гордого Ратмира, Черномор и колдовская сила его бороды… Злобу, коварство и трусость побеждает справедливость, добрая богатырская сила и молодая любовь.

Симфоническое сопровождение

Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей».