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Руслан и Людмила
Билеты от 800₽
Киноафиша Руслан и Людмила

Спектакль Руслан и Людмила

12+
Режиссер Андрей Петров
Продолжительность 2 часа 25 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Балет по мотивам Пушкина и Глинки

Балет создан по мотивам поэмы А.Пушкина и оперы М.И.Глинки, где сказочное волшебство соседствует с реальностью, а история и вымысел приправлены мягкой иронией. Весомая легкость пушкинской строки обретает монументальность в философских образах знаменитой оперы.

Сказочные и реальные элементы
«Преданья старины глубокой», рассказанные на языке классического танца: взаимная любовь Руслана и Людмилы, её похищение Черномором, соперничество претендентов на руку и сердце киевской княжны — трусливого Фарлафа и гордого Ратмира, Черномор и колдовская сила его бороды… Злобу, коварство и трусость побеждает справедливость, добрая богатырская сила и молодая любовь.

Симфоническое сопровождение
Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей».

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 ноября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
18:00 от 800 ₽

Фотографии

Руслан и Людмила Руслан и Людмила Руслан и Людмила Руслан и Людмила

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