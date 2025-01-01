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Руслан и Людмила
Киноафиша Руслан и Людмила

Спектакль Руслан и Людмила

Постановка
Мастерская
Продолжительность 3 часа, 1 антракт

О концерте/спектакле

Руслан и Людмила: история любви и силы

В спектакле «Руслан и Людмила» важную роль играет сам автор — Александр Пушкин. Он не только создатель, но и участник происходящего, словно наблюдая за тем, как оживают персонажи из легенд и былин. Магия творчества и радость вдохновения становятся ключевыми темами постановки, где поэт черпает образы из «преданий старины глубокой» и превращает их в живых и ярких героев.

Архетипический герой и борьба со злом

Сюжет «Руслана и Людмилы» строится вокруг героя-одиночки Руслана, который вступает в неравную схватку с могущественными врагами и побеждает. На его пути встречаются как сильные союзники, так и опасные противники: мудрый наставник, смелая героиня, злокозненная красотка и коварные предатели. Постановка наполнена напряжёнными сражениями, погонями и размышлениями о смысле жизни. Здесь есть всё: романтика, философия, яркие бои и захватывающие интриги.

Любовь как центральная тема

Однако режиссёр сосредотачивается не только на приключениях и подвигах. Главной темой спектакля становится любовь — та сила, которая движет миром. Руслан побеждает не потому, что он герой, а потому, что по-настоящему любит Людмилу. Его соперники Рогдай, Ратмир и Фарлаф теряют шансы на победу, поскольку их чувства к княжне основаны на желании владеть, а не на искренности.

Сила Людмилы

Людмила в спектакле — не просто «леди в беде». Она активно участвует в борьбе за свою любовь и показывает силу характера. Это не классическая героиня, ждущая спасения, а женщина, способная бороться и побеждать. Любовь Людмилы и Руслана — искренняя, бескорыстная и страстная — становится движущей силой сюжета и показывает, что верность своим чувствам способна изменить судьбы.

Итог: любовь как победа

«Руслан и Людмила» — это не просто история о подвигах и победах. Это рассказ о том, что любовь, чистая и сильная, способна преодолеть любые преграды и даже спасти мир. Спектакль напоминает о вечных ценностях, которые остаются актуальными вне времени.

Режиссер
Андрей Горбатый-мл.
В ролях
Михаил Гаврилов
Антон Момот
Софья Карабулина
Мария Мясникова
Никита Капралов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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