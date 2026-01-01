Спектакль Руслан и Людмила

Драматическая читка поэмы «Руслан и Людмила»

Драматический театр им. Пушкина приглашает вас на уникальную читку поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». В этом захватывающем спектакле участвует Красноярский филармонический русский оркестр им. А. Ю. Бардина, который станет не просто музыкальным сопровождением, а полноценным участником действия.

Сюжет и атмосфера

Сюжет поэмы разворачивается вокруг похищения Людмилы, дочери князя Владимира, и её поиска Русланом и его соперниками. Пушкин создаёт стильный и красочный мир, а музыка, подобранная специально для этого проекта, подчеркивает каждую деталь. Тембры балалаек, гуслей и домр рисуют древнерусские пейзажи, а баян и духовые инструменты усиливают напряжение битв и эмоции любовных сцен.

Новая интерпретация классики

Фрагменты из поэмы знакомы многим с детства. Однако Пушкин писал свое произведение в первую очередь для взрослых, способных оценить его фантазию и изысканность. Каждый зритель сможет переосмыслить известный текст и открыть его для себя заново в исполнении артистов театра.

Мнение режиссера

Режиссер Анна Шимохина делится своими мыслями о читке: «Для меня это — история любви с препятствиями и соперниками, мистическая и драматичная, написанная настолько мелодично и точно, что нет ни одного лишнего слова. Мне бы хотелось, чтобы благодаря нашей коллаборации с Красноярским филармоническим русским оркестром зритель переосмыслил поэму».

Не упустите возможность стать частью этого многоголосого приключения, где каждое слово и звук формируют единое сказочное полотно!