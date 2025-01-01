Меню
Русский драматический театр Республики Башкортостан 18+
Руслан и Людмила: поэтическая одиссея на сцене

Спектакль «Руслан и Людмила» представляет собой завершение Всероссийского конкурса по поддержке новых театральных постановок, приуроченного к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Этот проект осуществлен при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и АНО «Русские сезоны».

Театр выбрал для своего прочтения поэмы Пушкина не адаптированную версию для детей, а полный текст, создавая спектакль, ориентированный на взрослую аудиторию.

Сюжет и персонажи

В центре событий – четыре старые рассказчицы: Людмила, Наина, Русалка и Пастушка. Они раскручивают клубок своих воспоминаний, каждая из них является вершительницей обрядов, заставляющей героев пройти через множество испытаний ради достижения желаемого.

После свадебного пира киевского князя Владимира Руслан неожиданно обнаруживает исчезновение своей молодой невесты. Разгневанный отец расторгает брак и объявляет розыск дочери, обещая руку Людмилы тому, кто спасет её. На вызов Руслана откликаются его соперники: Рогдай, Ратмир и Фарлаф.

Путь к любви

Руслану предстоит преодолеть множество испытаний, научиться терпению и смирению. Это не просто борьба за любовь, но и его путь взросления – от юношеской страсти к глубокой и истинной любви.

Не менее интересна судьба Людмилы: молодая, сильная и решительная, она оказывается в заточении у Черномора. Сможет ли она противостоять темным силам и найти путь к свободе?

Итоги и предвкушение

Что окажется сильнее в этой истории – свет или тьма? Переплетутся ли судьбы Руслана и Людмилы? Спектакль задает много вопросов и оставляет зрителя в ожидании ответа, затрагивая вечно актуальные темы любви и самопожертвования.

В других городах
Январь
Февраль
31 января суббота
18:00
Уфа, просп. Октября, 79
от 300 ₽
7 февраля суббота
18:00
Уфа, просп. Октября, 79
от 300 ₽

