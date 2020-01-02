Меню
Руслан и Людмила
Билеты от 500₽
Киноафиша Руслан и Людмила

Спектакль Руслан и Людмила

Постановка
РАМТ 6+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Руслан и Людмила» в РАМТе

«Руслан и Людмила» — это волшебная сказка для всей семьи, которая рассказывает о любви, преодолевающей все преграды, о вероломстве, обреченном на провал, и о победе добра над злом. Спектакль основан на произведении Александра Пушкина и обещает стать ярким событием театральной жизни.

Сюжетная линия

Киевский князь Владимир-Солнце отдает свою младшую дочь, Людмилу, в жены храброму богатырю Руслану. Во время их свадьбы злой колдун Черномор похищает девушку. Владимир обещает полцарства и руку своей дочери тому, кто сможет её вернуть.

В поисках Людмилы идут Руслан и три его соперника: суровый Рогдай, трусливый хвастун Фарлаф и юный хазарский хан Ратмир. На пути им предстоит преодолеть немало трудностей. Руслана ожидают козни ведьмы Наины, зловещие лешие и русалки, а также встреча с гигантской Головой.

Путь к победе

Проявив мужество и находчивость, Руслан находит волшебный меч. Он раскрывает секрет Черномора и освобождает Людмилу, но, к его ужасу, обнаруживает, что она околдована и погружена в непробудный сон. Возлюбленный, с тяжелым сердцем, отправляется к князю Владимиру, но на пути его ждет предательство — завистливый Фарлаф убивает богатыря и вновь похищает Людмилу.

Финал и мораль

В финале добрые силы помогают влюбленным одержать победу над колдовством Наины и Черномора. Руслан и Людмила воссоединяются, добро побеждает, а зло великодушно прощено. Этот спектакль оставит зрителей с важными уроками о любви, мужестве и прощении.

Не упустите возможность увидеть эту потрясающую историю, полную приключений и волшебства, на сцене театра!

Расписание

18 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 500 ₽

