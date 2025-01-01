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Руслан и Людмила
Киноафиша Руслан и Людмила

Руслан и Людмила

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказка А.С. Пушкина в музыке и песочной анимации. Спектакль в концертном зале Екатерининского собрания

Знаменитая сказка А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» оживёт перед маленькими зрителями в уникальной интерпретации. Режиссёр и музыковед Ольга Пикколо вместе с артистами Мариинского театра и художником песочной анимации Оксаной Чунчуковой создадут незабываемое представление.

Музыкальное сопровождение

В спектакле будут использованы фрагменты одноимённой оперы М.И. Глинки, что добавит дополнительный музыкальный шарм и глубину к повествованию. Зрителей порадуют выступления:

  • Наталья Капустина (флейта), солистка Петербург-концерта;
  • Сергей Буранов (ударные), артист Мариинского театра;
  • Светлана Таипова (фортепиано), дипломант международных конкурсов.

Детали спектакля

Продолжительность представления составляет 45-50 минут. Это идеальное время для того, чтобы увлечь маленьких зрителей и погрузить их в волшебный мир сказки.

Важно знать

Билеты необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста. Не упустите возможность подарить вашему ребёнку незабываемые эмоции и познакомить его с классикой русской литературы и музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 ноября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 1000 ₽

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