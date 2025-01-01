Руслан и Людмила

Знаменитая сказка А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» оживёт перед маленькими зрителями в уникальной интерпретации. Режиссёр и музыковед Ольга Пикколо вместе с артистами Мариинского театра и художником песочной анимации Оксаной Чунчуковой создадут незабываемое представление.
В спектакле будут использованы фрагменты одноимённой оперы М.И. Глинки, что добавит дополнительный музыкальный шарм и глубину к повествованию. Зрителей порадуют выступления:
Продолжительность представления составляет 45-50 минут. Это идеальное время для того, чтобы увлечь маленьких зрителей и погрузить их в волшебный мир сказки.
Билеты необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста. Не упустите возможность подарить вашему ребёнку незабываемые эмоции и познакомить его с классикой русской литературы и музыки!