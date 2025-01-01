Руслан и Людмила

Сказка А.С. Пушкина в музыке и песочной анимации. Спектакль в концертном зале Екатерининского собрания

Знаменитая сказка А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» оживёт перед маленькими зрителями в уникальной интерпретации. Режиссёр и музыковед Ольга Пикколо вместе с артистами Мариинского театра и художником песочной анимации Оксаной Чунчуковой создадут незабываемое представление.

Музыкальное сопровождение

В спектакле будут использованы фрагменты одноимённой оперы М.И. Глинки, что добавит дополнительный музыкальный шарм и глубину к повествованию. Зрителей порадуют выступления:

Наталья Капустина (флейта), солистка Петербург-концерта;

Сергей Буранов (ударные), артист Мариинского театра;

Светлана Таипова (фортепиано), дипломант международных конкурсов.

Детали спектакля

Продолжительность представления составляет 45-50 минут. Это идеальное время для того, чтобы увлечь маленьких зрителей и погрузить их в волшебный мир сказки.

Важно знать

Билеты необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста. Не упустите возможность подарить вашему ребёнку незабываемые эмоции и познакомить его с классикой русской литературы и музыки!