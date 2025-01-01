Лекции об опере Марины Земляницыной в Мариинском театре

Приглашаем вас на вторую лекцию Марины Земляницыной из цикла «Слово и музыка: опера и литературный первоисточник». Этот цикл посвящен сравнению известных литературных сюжетов и опер, созданных на их основе.

В ходе лекции вы узнаете, как литературный сюжет, попадая в руки композитора и либреттиста, может измениться. Музыка и слово взаимодействуют, создавая новое художественное произведение, которое невозможно однозначно отнести к своему первоисточнику. Композитор меняет акценты и развивает сюжетные линии, что позволяет по-новому раскрыть центральные идеи. Музыка передает те чувства и переживания, которые слово иногда не в силах выразить.

О лекторе

Марина Земляницына — доцент кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Родом из Волгограда, она окончила консерваторию в 2012 году, после чего защитила кандидатскую диссертацию по теме «Композиторская режиссура в опере Д. Д. Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда"». За ее научной работой стоит профессор Игорь Рогалёв.

С 2015 года Марина является экскурсоводом культурно-познавательной программы «Театральный урок в Мариинском», посвященной учителям и ученикам десятых классов.

Не упустите возможность погрузиться в мир оперы под руководством опытного лектора!