Лекция Руслана Хамибина: «Давай потом, или Как я перестал бояться прокрастинации и начал жить»

Если вы откладывали борьбу с прокрастинацией последние годы, или ваша жизнь — это бесконечная борьба между «надо бы наконец поработать» и «ну еще одну серию», то добро пожаловать на лекцию Руслана Хамибина. Здесь мы разберёмся, что такое прокрастинация и как её приручить (или хотя бы уговорить не мешать жить).

Что вас ждёт на лекции?

Теория в простом и понятном формате, без занудства;

Реальные примеры и истории с пометкой «жиза»;

Рабочие лайфхаки и мемы, которые понравятся вашему внутреннему лентяю;

Дружелюбная атмосфера: 100% понимания, 0% осуждения — мы все сталкивались с этим.

Если вы — достигатор успешного успеха или гиперпродуктивный робот, всё равно приходите. Вы сможете послушать, как живут обычные люди, и, возможно, поделиться своими техниками управления временем.

Помните: если вы не придёте — вас не осудят. Но прокрастинация победит ещё раз.

Кто рассказывает?

Руслан Хамибин — автор проектов «Хамибин 2.0» и «Кот с микрофоном», блогер, автор сотен научных статей и патентов (всё еще не опубликованы, но уже на подходе, ведь Руслан научился справляться с прокрастинацией).

Контактная информация

Организатор: +7 926 940 01 98

Возрастное ограничение: 6+