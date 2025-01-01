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Руслан Хамибин. Давай потом, или Как я перестал бояться прокрастинации и начал жить
Билеты от 1000₽
Киноафиша Руслан Хамибин. Давай потом, или Как я перестал бояться прокрастинации и начал жить

Руслан Хамибин. Давай потом, или Как я перестал бояться прокрастинации и начал жить

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Руслана Хамибина: «Давай потом, или Как я перестал бояться прокрастинации и начал жить»

Если вы откладывали борьбу с прокрастинацией последние годы, или ваша жизнь — это бесконечная борьба между «надо бы наконец поработать» и «ну еще одну серию», то добро пожаловать на лекцию Руслана Хамибина. Здесь мы разберёмся, что такое прокрастинация и как её приручить (или хотя бы уговорить не мешать жить).

Что вас ждёт на лекции?

  • Теория в простом и понятном формате, без занудства;
  • Реальные примеры и истории с пометкой «жиза»;
  • Рабочие лайфхаки и мемы, которые понравятся вашему внутреннему лентяю;
  • Дружелюбная атмосфера: 100% понимания, 0% осуждения — мы все сталкивались с этим.

Если вы — достигатор успешного успеха или гиперпродуктивный робот, всё равно приходите. Вы сможете послушать, как живут обычные люди, и, возможно, поделиться своими техниками управления временем.

Помните: если вы не придёте — вас не осудят. Но прокрастинация победит ещё раз.

Кто рассказывает?

Руслан Хамибин — автор проектов «Хамибин 2.0» и «Кот с микрофоном», блогер, автор сотен научных статей и патентов (всё еще не опубликованы, но уже на подходе, ведь Руслан научился справляться с прокрастинацией).

Контактная информация

Организатор: +7 926 940 01 98

Возрастное ограничение: 6+

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
19:00 от 1000 ₽

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