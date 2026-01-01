Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Руслан Алехно
Билеты от 2000₽
Киноафиша Руслан Алехно

Руслан Алехно

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте

Сольный концерт Руслана Алехно в Москве

В Москве, на сцене МГАТ «Русская песня», состоится большой сольный концерт Руслана Алехно. Заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно известен своим уникальным голосом, который одинаково тепло воспринимается как в Минске, так и в Москве.

Творческий путь артиста

Руслан Алехно — это история о настойчивом труде и настоящем таланте. Он стал популярным после победы в телевизионном проекте «Народный артист» и участия в конкурсе «Евровидение» в 2008 году. Уникальность его тернистого пути отмечена множеством наград: трижды он становился лауреатом премии «Шансон года» и выходил в финалы фестиваля «Песня года».

Универсальность таланта

Алехно прославился своей универсальностью. Он доказал свои способности в шоу перевоплощений «Один в один». Образование в итальянской Академии Андреа Бочелли по направлению оперного пения принесло ему серьезные знания, а редкое сочетание эстрадного обаяния и академической базы делает каждое его выступление ярким событием.

Что ждать на концерте?

На концерте зрителей ожидает не просто подборка хитов, а возможность общения с артистом, чей вклад в культуру многообразен и отмечен государственным орденом. Руслан Алехно — это имя, олицетворяющее безупречный вокал и искренность, и на предстоящем концерте он готов поделиться этой магией с любимой аудиторией.

Купить билет на концерт Руслан Алехно

Помощь с билетами
Октябрь
4 октября воскресенье
20:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Miles Ahead
0+
Джаз

Miles Ahead

4 июня в 20:30 Союз композиторов
Билеты
Три гения: Бах, Вивальди, Телеман. Квартет гитар
6+
Классическая музыка Живая музыка

Три гения: Бах, Вивальди, Телеман. Квартет гитар

30 июня в 20:00 Храм Святого Людовика
от 400 ₽
Александр Серов
18+
Эстрада

Александр Серов

10 июня в 21:00 Petter
от 7500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше