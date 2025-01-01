Музыканты группы Рушана представляют свой новый альбом, который стал откровенной историей о потере почвы под ногами и поиске новой опоры. Личное переживание превращается в глобальное чувство тревоги, которое резонирует с каждым слушателем.
После успеха дебютного альбома «уф!» группа углубляется в контраст холодной электроники и тёплого живого звучания. Они мастерски балансируют между ощущениями отчуждения и близости, создавая уникальную атмосферу, которая неизменно затягивает слушателя.
Новый альбом обещает быть ещё более эмоциональным и многослойным. Музыканты экспериментируют с различными стилями, что делает каждая композицию интересной и завершённой.
Не упустите возможность погрузиться в новый мир эмоций и переживаний, который создаёт Рушана в своём новом альбоме!