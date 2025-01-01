Меню
Билеты от 1500₽
О концерте/спектакле

Рушана презентует новый альбом в Москве

Музыканты группы Рушана представляют свой новый альбом, который стал откровенной историей о потере почвы под ногами и поиске новой опоры. Личное переживание превращается в глобальное чувство тревоги, которое резонирует с каждым слушателем.

После успеха дебютного альбома «уф!» группа углубляется в контраст холодной электроники и тёплого живого звучания. Они мастерски балансируют между ощущениями отчуждения и близости, создавая уникальную атмосферу, которая неизменно затягивает слушателя.

Что ожидать от нового альбома

Новый альбом обещает быть ещё более эмоциональным и многослойным. Музыканты экспериментируют с различными стилями, что делает каждая композицию интересной и завершённой.

Интересные факты

  • Группа основана в 2020 году и быстро завоевала популярность благодаря свежему звучанию.
  • В их творчестве наблюдается влияние таких жанров, как синтипоп и инди-рок.
  • Рушана активно сотрудничает с различными артистами, что обогащает их звук и привносит разнообразие в каждую запись.

Не упустите возможность погрузиться в новый мир эмоций и переживаний, который создаёт Рушана в своём новом альбоме!

Купить билет на концерт Рушана

Ноябрь
26 ноября среда
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 1500 ₽

