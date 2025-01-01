Меню
Русановские ведьмы
12+
Режиссер Татьяна Завьялова
Русановские ведьмы: Путешествие в мир желаний и выбора

Когда нам очень сильно чего-то хочется, мы готовы поверить во что угодно, лишь бы приблизиться к заветной мечте. Но ослепленность желанием часто мешает задуматься о последствиях. Спектакль «Русановские ведьмы» предлагает зрителям заглянуть за грань между светом и тьмой, где скрываются истина и выбор.

История Дарины

Главная героиня спектакля — девочка Дарина, втянутая в сложный мир страстей, мистики и испытаний. Её путь — это не просто история взросления, но и настоящая борьба с внутренними демонами. Перед Дариной встаёт труднейший выбор: что выбрать — тёмную или светлую сторону своей души?

Философские вопросы на сцене

Спектакль берёт зрителя за живое, поднимая глубокие философские вопросы о природе желания и личной ответственности за сделанный выбор. Это история, в которой каждый найдёт отражение собственных страхов, сомнений и надежд. Она заставляет задуматься: что же скрывается за повседневностью?

Театральная компания и режиссёр

Режиссёр Татьяна Завьялова — талантливый педагог и руководитель театральной студии «Молодёжка», где заняты молодые актёры, ученики её мастерской. Их свежесть и искренность делают спектакль ярким, живым и настоящим.

Приглашение к диалогу

«Русановские ведьмы» — это не просто спектакль, это приглашение к диалогу с собой и миром. Это возможность задуматься о своих желаниях и их последствиях. Присоединяйтесь к этому увлекательному путешествию!

Санкт-Петербург, 13 сентября
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
19:00 от 600 ₽

