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Русалочка
Билеты от 800₽
Киноафиша Русалочка

Спектакль Русалочка

Постановка
Глас 6+
Режиссер Екатерина Лисовая
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Русалочка» — возвращение к истокам

«Русалочка» — знаменитая сказка датского писателя Ганса Христиана Андерсена, впервые опубликованная в 1837 году. С тех пор она вдохновила множество режиссёров, художников и музыкантов, и количество её интерпретаций трудно подсчитать. Если вы спросите: «Вы знаете «Русалочку» Андерсена?», многие ответят: «Да, это красивая и грустная сказка». Но на самом деле, вы её не знаете!

Забытое христианское мировоззрение

В советское время эта сказка утратила своё главное — христианское мировоззрение автора. В общественном сознании осталась лишь история о том, как Русалочка мечтала получить ноги взамен хвоста и в итоге погибла. Однако на самом деле, её мечта заключалась в получении бессмертной души. Да-да, именно так было в первом издании Андерсена!

Счастливый финал

И что самое удивительное, финал этой истории оказывается самым счастливым! Приходите в театр, и вы увидите эту прекрасную, нежную и светлую историю такой, какой её задумал великий и добрый Ганс Христиан Андерсен.

Не упустите шанс

Не упустите возможность увидеть «Русалочку» — спектакль, который вернёт вас к истокам и откроет новую грань этой классической истории. Это не просто сказка, а глубокое произведение, полное смыслов и эмоций.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Глас Москва, Б.Татарская, 29
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Русалочка

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