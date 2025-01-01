Меню
Русалочка
Киноафиша Русалочка

Спектакль Русалочка

Постановка
Театральный центр «За Черной речкой» 6+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Русалочка» — история о жертвенной любви

Приглашаем вас на спектакль «Русалочка», который в этом сезоне снова завоевывает сердца зрителей. Вдохновленный знаменитой сказкой Г. Х. Андерсена, этот спектакль погружает нас в мир морских глубин и человеческих чувств.

Сюжет и философия

«Русалочка» в дословном переводе означает «маленькая морская дева». В тексте сказки говорится: «Странное дитя была эта русалочка». Эта фраза прекрасно отражает сложность и многослойность истории. Главная героиня, русалка, мечтает стать человеком, чтобы быть с любимым. Однако она не обладает бессмертной душой, и ее выбор становится настоящим испытанием.

Русалочка готова оставить свою жизнь в морской пучине ради любви, и только приняв смерть, обретает то, что искала — бессмертную душу. Эта жертва поднимает важные вопросы о любви и смысле жизни. Нужно ли говорить с детьми о такой глубокой теме? Мы считаем, что это необходимо!

Интересные факты

Спектакль «Русалочка» не только развлекает, но и заставляет задуматься о жизненных ценностях. В процессе адаптации классической истории сценаристы добавили новые элементы, которые делают спектакль доступным и понятным для зрителей всех возрастов.

Приходите на «Русалочку», чтобы вместе с нами пережить эту трогательную историю, полную любви, жертвы и надежды!

Режиссер
Петр Васильев
В ролях
Максим Смирнов
Татьяна Плотникова
Наталья Потапова
Александра Байраковская
Юлия Каим

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
12:00 от 1200 ₽

Фотографии

Русалочка Русалочка Русалочка Русалочка

