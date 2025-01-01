Меню
Русалочка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Русалочка

Спектакль Русалочка

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сказка о юной Русалочке. Спектакль в Москве

Приглашаем вас на яркий музыкальный спектакль, основанный на знаменитой сказке о русалочке, готовой пожертвовать своей жизнью в море ради человеческой души и любви принца. Это история о жертвах, мечтах и настоящей любви, которая очарует как детей, так и взрослых.

Неповторимые визуальные эффекты

Спектакль порадует зрителей красочными образами подводных обитателей и живописной картиной моря. Яркие объемные костюмы и светящиеся мурены создадут незабываемую атмосферу, захватывающую воображение маленьких гостей.

Участие зрителей

Одной из особенностей данного спектакля станет живое взаимодействие с аудиторией. Медузы будут парить прямо над головами зрителей, создавая эффект полного погружения в морское царство. А дети смогут поиграть с огромными «пузырями», которые добавят радости и веселья в спектакль.

Погружение в музыкальный мир

Не упустите возможность насладиться изысканными мелодиями и захватывающими танцами, которые сделают спектакль настоящим праздником для всей семьи. «Сказка о юной Русалочке» станет увлекательным опытом, который запомнится на долгое время.

Приходите и откройте для себя волшебный мир, где сбываются мечты!

В ролях
Константин Хрустачев
Полина Крюкова
Артур Походня
Анастасия Чулкова
Анастасия Озоктай

Купить билет на спектакль Русалочка

Помощь с билетами
Октябрь
26 октября воскресенье
12:00
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
от 1000 ₽

Фотографии

