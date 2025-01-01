Меню
Русалочка
Киноафиша Русалочка

Спектакль Русалочка

Постановка
Новый театр кукол 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Русалочка: Погружение в волшебный мир музыкального театра

Приглашаем вас на музыкальный спектакль «Русалочка», который станет частью абонемента «Сказки с оркестром». Это уникальная возможность насладиться незабываемой историей о принцессе подводного царства в исполнении Камерного струнного «Премьер-оркестра». Под руководством дирижёра Даниила Червякова каждый аккорд этого вечера погрузит вас в мир магии и фантазии.

Захватывающие приключения

Сюжет спектакля основан на знакомой многим сказке о Русалочке, которая решает выбраться из своего подводного царства. Зрители узнают, как главная героиня будет бороться с судьбой, чтобы найти свою любовь. В этой увлекательной истории вы увидите, что порой потерять — значит обрети́ть нечто большее.

Талантливые исполнители

В спектакле примут участие актёры Молодёжного театра, которые воссоздадут на сцене все грани чувств и эмоций главных героев. Их мастерство позволит вам почувствовать себя частью этой захватывающей сказки.

Magia премьеры

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события! Премьера пройдет в МКЗ, и мы уверены, что этот вечер станет настоящим праздником для всех зрителей.

В других городах

Краснодар, 7 сентября
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Белоснежка
6+
Детский Кукольный
Белоснежка
21 сентября в 14:00 Новый театр кукол
от 500 ₽
Привет, мам!
18+
Драма
Привет, мам!
14 сентября в 18:00 Veritas
от 800 ₽
Пиковая Дама
12+
Кукольный
Пиковая Дама
25 сентября в 18:00 Новый театр кукол
от 500 ₽
