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Спектакль Русалочка

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О концерте/спектакле

Погружение в мир сказок Пушкина. Музыкальный Спектакль в Самаре

В этом году Астраханский государственный ансамбль песни и танца приглашает зрителей на необычное путешествие в мир творчества Александра Сергеевича Пушкина. В рамках празднования 225-летия со дня рождения поэта они представляют спектакль «Сказка о купце Кузьме Остолопе и его работнике Балде», созданный в сотрудничестве с Астраханским театром кукол.

О спектакле

Эта динамичная и блестящая постановка, основанная на известной сказке, обещает захватить внимание зрителей всех возрастов. Минимальный возраст для посещения спектакля — 6+. Длительность представления составляет 2 часа, что делает его идеальным для семейного просмотра.

Музыка и режиссура

Автор музыки, композитор Антон Висков, мастерски вплетает интонации русской народной музыки в современные мелодии, создавая уникальное звучание. Режиссер-постановщик Сергей Балыков привносит в спектакль элементы театра кукол, добавляя волшебства и неожиданных поворотов в сюжет.

Приглашение к зрительскому опыту

Мы приглашаем всех почитателей творчества А.С. Пушкина, стремящихся к познанию мудрости и ценностей наших предков, посетить это незабываемое представление. «Сказка о купце Кузьме Остолопе и его работнике Балде» — это не просто спектакль, а возможность прикоснуться к тайнам русского слова и насладиться богатством культуры.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 19 октября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
12:00 от 700 ₽

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