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Русалочка
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Русалочка

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Волшебство Русалочки: Спектакль от Уральского государственного русского оркестра

«Прекрасная и нежная Русалочка» — это не просто сказка, а само воплощение чистой и самоотверженной любви. Она оставила неизгладимый след в сердце каждого, кто хоть раз прочитал бессмертное произведение Ганса Христиана Андерсена.

О спектакле

Уральский государственный русский оркестр приглашает вас на уникальное музыкальное представление, которое оживит одну из самых трогательных историй, когда-либо написанных. Спектакль обещает стать настоящим праздником для любителей театра и музыки.

Почему стоит посетить?

  • Музыка: В сопровождении оркестра вы сможете насладиться живыми интерпретациями классических мелодий, создающих незабываемую атмосферу.
  • Эмоции: История Русалочки, её стремление к любви и самопожертвованию, будет передана через выразительную игру актёров и великолепное музыкальное сопровождение.
  • Костюмы и декорации: Спектакль порадует зрителей яркими костюмами и эффектными декорациями, которые перенесут вас в подводный мир сказки.

Информация для зрителей

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль! Билеты доступны на сайте театра и в кассах. Рекомендуем приобрести их заранее, так как количество мест ограничено.

Погрузитесь в мир волшебства и музыки вместе с Уральским государственным русским оркестром!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 26 апреля
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
12:00 от 300 ₽

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