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Киноафиша Русалочка

Русалочка

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Звуки моря: музыкальная сказка о любви и природе

Вас ждёт незабываемое музыкальное путешествие, где пение русалок, плеск баркарол и мир морских бурь соединятся в едином звучании. Дуэт арфы и валторны представит программу, основанную на произведениях великих композиторов, таких как Ф. Мендельсон, А. Дворжак, Н. А. Римский-Корсаков и К. Дебюсси.

Музыка, вдохновлённая сказкой

Особое внимание в программе будет уделено музыкальным темам, вдохновлённым знаменитой сказкой Г. Х. Андерсена. Нежные мелодии любви и таинственные звуки морских глубин перенесут зрителей в волшебный мир, где реальность переплетается с фантазией.

Дуэт арфы и валторны

Исполнители, мастера своего дела, создадут уникальную атмосферу, в которой каждый звук будет «рисовать» картины подводного мира. Арфа, с её мягкими и воздушными звуками, в сочетании с яркими и насыщенными тембрами валторны, подарит слушателям незабываемые эмоции.

Не пропустите!

Приглашаем всех ценителей музыки и театра на это удивительное событие. Погрузитесь в мир музыки, где каждый аккорд расскажет свою историю. Узнайте, как классическая музыка может взаимодействовать с поэзией и сказкой, создавая уникальный театральный опыт.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 апреля
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
12:00 от 800 ₽

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