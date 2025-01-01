Спектакль «Русалочка»: Сказка о мечтах и реальности

По мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена, спектакль «Русалочка» погружает зрителей в мир, где мечты сталкиваются с реальностью. Это история о подростках, которые ищут свое место в жизни, и взрослых, стремящихся найти баланс между эмоциями и разумом.

Сказка, которая близка каждому

Что приходит на ум при слове «сказка»? Драконы, принцессы и вечная любовь? Но что, если сказочные персонажи отражают наши реальности? В «Русалочке» русалки влюбляются в простых парней, ссорятся с родными и рано взрослеют. Королевы ищут смысл в своих обязанностях, а морские котики любят так же, как и домашние кошки.

Команда спектакля

Спектакль создан творческой группой, состоящей из:

Драматурги: Маша Конторович, Серёжа Ермолин

Актёрский состав

В спектакле участвуют:

Мава: Кристина Чехомова

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию известной сказки, которая заставляет задуматься о настоящих чувствах и жизненных ценностях!