Русалочка
Киноафиша Русалочка

Спектакль Русалочка

12+
Режиссер Татьяна Павлова
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Русалочка»: Сказка о мечтах и реальности

По мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена, спектакль «Русалочка» погружает зрителей в мир, где мечты сталкиваются с реальностью. Это история о подростках, которые ищут свое место в жизни, и взрослых, стремящихся найти баланс между эмоциями и разумом.

Сказка, которая близка каждому

Что приходит на ум при слове «сказка»? Драконы, принцессы и вечная любовь? Но что, если сказочные персонажи отражают наши реальности? В «Русалочке» русалки влюбляются в простых парней, ссорятся с родными и рано взрослеют. Королевы ищут смысл в своих обязанностях, а морские котики любят так же, как и домашние кошки.

Команда спектакля

Спектакль создан творческой группой, состоящей из:

  • Драматурги: Маша Конторович, Серёжа Ермолин
  • Режиссёр: Таня Павлова
  • Художник: Тим Кокорин
  • Хореографы: Елизавета Осминина, Надежда Казакова

Актёрский состав

В спектакле участвуют:

  • Мава: Кристина Чехомова
  • Момо: Тим Кокорин
  • Ундина: Татьяна Жданова
  • Ресоль: Надя Казакова
  • Розовая: Женя Фадеева
  • Пёстрая: Дарья Корнейкова
  • Принц: Саша Ратников

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию известной сказки, которая заставляет задуматься о настоящих чувствах и жизненных ценностях!

